Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Четверг
28 мая
Лента новостей
18:08
Когда разведутся Муцениеце и Прилучный
17:57
Жена Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей" о самоизоляции с мужем: Мы в дурке
17:56
"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
17:54
Ольга Кабо восхитила красотой на архивном фото: Мне 20 лет
17:49
У звезды фильма "Начало" обнаружили COVID-19
17:42
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
17:39
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
17:38
"Она зашла со мной в комнату": грязные откровения участника "Дома-2" об изнасиловании родной матери
17:32
Врач назвал неожиданный симптом коронавируса
17:31
У россиянина похитили рукопись Пушкина за 75 миллионов рублей
17:24
"Ну, попал ты в ДТП по пьяни, с кем не бывает?!": помощник отреагировал на слова пятого мужа Лолиты Милявской
17:18
В Москве ребенок отравился гранулами для чистки труб
17:02
Собянин об ограничениях в Москве: Могут сохраниться до создания вакцины
16:58
Пьяная Гузеева сорвала спектакль: Упала и покатилась
16:58
В московском транспорте зафиксировали рекордное число пассажиров
16:38
"Срежьте свой жир": Куклачев вмешался в скандал Пригожина и Шнурова
16:37
Поклонники обсуждают повзрослевшую дочь певицы Славы: Блонд не к лицу
16:36
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:12
Дворец сделал официальное заявление о срыве Кейт Миддлтон
16:11
Солист группы "Чай вдвоем" в детстве пережил сексуальное насилие
16:05
Россияне ахнули от вида ненакрашенной Алсу
15:58
В тяжелом состоянии: петербуржец попал под колеса "Газели"
15:32
Власти Москвы назвали условие открытия парикмахерских
15:29
Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала обновленную фигуру после карантина
15:28
Костюшкин вспомнил скандал с Пугачевой: Гитлер был чуть хуже
15:18
59-летний Цекало откровенно о сексе с молодой женой
15:17
Четыре игрока "Локомотива" подхватили коронавирус
15:10
Бедная Юля: что случилось с новым роскошным памятником Началовой
14:53
Сын Плющенко назвал главную цель в жизни
14:50
Прохор Шаляпин призвал ноющих из-за безденежья звезд быть скромнее
14:41
Костюшкин из группы "Чай вдвоем" признался в отношениях с геем
14:32
"Егоза": дочь Галкина полюбила опасное развлечение (видео)
14:20
"Ничего ей не надо!": сын высказался о сидящей без копейки 71-летней Поргиной
14:17
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:08
"Старался мстить и усложнять жизнь": жена публично вывалила грязное белье сына Алибасова
14:02
Вирусолог предрек всплеск заболеваемости из-за ношения масок и перчаток
13:59
Собянин напомнил о правилах при смягчении карантина в Москве
13:58
Сын заговорил на шоу о разводе Газманова
13:48
Галкин застрял в кустах Пугачевой: Здесь такие заросли!
13:41
Анна Семенович рассказала о привычке заедать стресс: Иногда обжорство длится пару дней
13:40
Разин назвал Шнурова гаденышем с поганым языком после скандала с Пригожиным
13:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года
13:14
Убивает за 15 минут: найден естественный враг коронавируса
13:03
Заворотнюк засняли во время нежностей с симпатичным кобелем на полу
12:55
В России выросли цены на продукты на фоне изменений курса рубля
12:52
Разумовская из "Солдаток" получила предложение руки и сердца прямо на шоу
12:48
Как живет певица Ирина Отиева после алкогольного скандала
12:44
Прилучный сильно обгорел во время съемок
12:40
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кинотеатров: как рассадят зрителей
12:37
В Петербурге трое странных угонщиков пытались похитить экскаватор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сойтись не получилось: певица Пелагея подала на развод с хоккеистом
Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили
"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова
Появились новые подробности конфликта Познера с Михалковым
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Без всякого мужа!": одинокая Литвинова пожаловалась на горькую бабью долю
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Фото: Дни.ру
Близнецам следует разобраться с накопившимися проблемами, Львам лучше хранить свои намерения в секрете, а Рыбам разнообразить свой жизненный опыт. О чем еще говорят звезды, читайте в свежем гороскопе на сегодня, 29 мая.
прочитано 149 раз

Овен

ПО ТЕМЕ

Как завоевать мужчину-Близнецы

Как завоевать мужчину-Рака

Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Сегодня повышена вероятность разнообразных конфликтов. Поэтому нужно быть особенно осторожными, чтобы не наломать дров. Гороскоп говорит, в пятницу, 29 мая, важно соблюдать баланс. Нельзя бездумно сдавать свои позиции и жертвовать своими интересами, но также не следует ввязываться в далеко идущие противостояния с сомнительным финалом. В личном плане возможно обострение некоторых разногласий с близкими людьми. Здесь очень важно взять курс на конструктивное решение.

Телец

Вам будет очень важно сегодня найти людей, с которыми можно объединить усилия. Сейчас один в поле не воин. Велика вероятность, что вы будете нуждаться в помощи, советах и консультациях. Ищите надежных и опытных людей, с которыми вы будете сотрудничать, постарайтесь быть уверенными, что они достаточно компетентны и не подведут. Гороскоп говорит, от ваших решений сейчас многое зависит, поэтому нельзя полагаться на авось.

Близнецы

Сегодня вам необходимо подумать над темы, как решить накопившиеся проблемы. Это может касаться денег, работы, жилья или семьи. Если какие-то вопросы являются уж очень застарелыми, то проходить мимо них больше нельзя. Чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов рассчитывать на положительный результат. Гороскоп говорит, в эту пятницу, 29 мая, постарайтесь расставить приоритеты и действовать поступательно, шаг за шагом.

Рак

Вам не нужно себя сдерживать. Не откладывайте возникшие у вас в голове идеи в долгий ящик – действуйте сейчас и получайте удовольствие от достигнутых успехов. Однако гороскоп предупреждает, необходимо быть избирательными, так как успеть всюду одновременно – просто невозможно. В остальном же – дерзайте. Сейчас самое время вкладываться в свои мечты, чтобы в скором времени получать с этого заслуженные дивиденды.

Лев

Есть такое поверье: никому не рассказывай, иначе не сбудется. Сегодня лучше взять это на вооружение. Действуйте скрытно. На то есть две причины. Во-первых, есть вероятность, что в случае оглашения своих намерений и ожиданий вас начнут отговаривать или переубеждать. Во-вторых, если все же дело не выгорит, а вы уже публично присвоили себе шкуру не убитого медведя – это может подмочить вашу репутацию. Гороскоп говорит, в пятницу, 29 мая, проявите благоразумие и не кичитесь победами, которые еще не находятся у вас в кармане.

Дева

Вы можете рассчитывать сегодня на позитивные подвижки в личной жизни. Проявите чуткость, внимательность и доверие к своей второй половинке, и тогда, весьма вероятно, вы сможете углубить свои отношения. Как говорится, выйти на новый уровень. Гороскоп говорит, лучший рецепт: это комфортная общая среда для двоих, обеспечение для друг друга зоны свободы, личного пространства, а также совместные планы на будущее. Попытайтесь сформировать для себя картинку из этих составляющих.

Весы

Сегодня у вас могут открыться перспективы для карьерного роста. Сфокусируйте на главных целях и двигайтесь вперед. Траектория движения, скорее всего, будет такова, что вы сможете достичь промежуточных успехов гораздо быстрее, чем изначально думали. Гороскоп говорит, в эту пятницу, 29 мая, от вас потребуется собранность и способность проявить свои лучшие профессиональные навыки. И это не останется незамеченным.

Скорпион

Вы будете испытывать потребность в разнообразии. Сегодня не следует отдаваться рутине. Попробуйте найти для себя какие-то новые точки, которые смогут вывести вас из зоны комфорта и открыть путь к новым неизведанным горизонтам. Это могут быть сферы любви, социальной коммуникации, хобби, культуры, профессиональных интересов. Путей может быть множество. Гороскоп наставляет, самое интересное будет происходить на дорогах, по которым вы еще не ходили.

Стрелец

Сегодня не время для авантюр. Гороскоп говорит, что эта пятница, 29 мая – весьма рискованное время для того, чтобы играть с судьбой в рулетку. Многое может быть на кону, и такие вещи нельзя доверять воле случая. Будьте осмотрительны, мыслите рационально, действуйте строго согласно плану. Если кто-то будет предлагать вам начинания, в исходе которых вы не уверены, то лучше откажитесь. Оно того не стоит.

Козерог

День пройдет под знаком романтики и творчества. Постарайтесь, чтобы сегодня любая деятельность приносила вам удовольствие, вдохновляла и придавала сил. Именно тогда ваши шансы на успех будут максимальными. Гороскоп говорит, дарите любовь близким, свободно выражайте свои креативные идеи коллегам, оказывайте помощь нуждающимся. Отданная энергия в итоге вернется к вам самим с прибытком.

Водолей

Сегодня обратите внимание на свое здоровье. Если ваш организм начал сбоить, что вполне может быть в условиях карантина, то не пускайте это состояние на самотек. Проверьте, правильно ли вы питаетесь, сделайте физические упражнения, если возможно, устройте себе небольшую прогулку, наведите порядок в своем жизненном пространстве. В общем, разомнитесь и развейтесь. Весьма вероятно, что вы почувствуете себя гораздо лучше. Также гороскоп говорит, в пятницу, 29 мая, постарайтесь отказаться от вредных привычек.

Рыбы

Вероятно, что сегодня у вас будет игривое настроение. Вы можете немного поэкспериментировать с формой и содержанием любых сфер вашей жизни. Это может касаться вашего внешнего вида и гардероба, любовных отношений или творчества. Дерзайте. Вы можете таким образом открыть для себя совершенно уникальные и эффективные пути и решения всевозможных задач. Гороскоп говорит, повторенные миллион раз шаги совсем не обязательно самые лучшие. Экспериментируйте, получайте новый опыт.

Гороскоп на июнь 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

28 мая 2020, 17:42

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Путин похвалил Собянина за эффективную борьбу с коронавирусом
Володин об опасности поездок за границу: "Отдохнувшие, загорелые, но больные"

Шоу-бизнес

Жена Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей" о самоизоляции с мужем: Мы в дурке
"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
"Она зашла со мной в комнату": грязные откровения участника "Дома-2" об изнасиловании родной матери

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Ничего ей не надо!": сын высказался о сидящей без копейки 71-летней Поргиной

Наследнику сообщили о бедственном положении
Шоу-бизнес

Сын заговорил на шоу о разводе Газманова

У наследника давно зрел вопрос к артисту
Шоу-бизнес

Как живет певица Ирина Отиева после алкогольного скандала

Репортеры связались с артисткой
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года

Россияне готовятся к постепенному смягчению карантина

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2020 года
Гороскоп на июнь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+