Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года

Близнецам следует разобраться с накопившимися проблемами, Львам лучше хранить свои намерения в секрете, а Рыбам разнообразить свой жизненный опыт. О чем еще говорят звезды, читайте в свежем гороскопе на сегодня, 29 мая.

Овен

Сегодня повышена вероятность разнообразных конфликтов. Поэтому нужно быть особенно осторожными, чтобы не наломать дров. Гороскоп говорит, в пятницу, 29 мая, важно соблюдать баланс. Нельзя бездумно сдавать свои позиции и жертвовать своими интересами, но также не следует ввязываться в далеко идущие противостояния с сомнительным финалом. В личном плане возможно обострение некоторых разногласий с близкими людьми. Здесь очень важно взять курс на конструктивное решение.

Телец

Вам будет очень важно сегодня найти людей, с которыми можно объединить усилия. Сейчас один в поле не воин. Велика вероятность, что вы будете нуждаться в помощи, советах и консультациях. Ищите надежных и опытных людей, с которыми вы будете сотрудничать, постарайтесь быть уверенными, что они достаточно компетентны и не подведут. Гороскоп говорит, от ваших решений сейчас многое зависит, поэтому нельзя полагаться на авось.

Близнецы

Сегодня вам необходимо подумать над темы, как решить накопившиеся проблемы. Это может касаться денег, работы, жилья или семьи. Если какие-то вопросы являются уж очень застарелыми, то проходить мимо них больше нельзя. Чем раньше вы начнете действовать, тем больше шансов рассчитывать на положительный результат. Гороскоп говорит, в эту пятницу, 29 мая, постарайтесь расставить приоритеты и действовать поступательно, шаг за шагом.

Рак

Вам не нужно себя сдерживать. Не откладывайте возникшие у вас в голове идеи в долгий ящик – действуйте сейчас и получайте удовольствие от достигнутых успехов. Однако гороскоп предупреждает, необходимо быть избирательными, так как успеть всюду одновременно – просто невозможно. В остальном же – дерзайте. Сейчас самое время вкладываться в свои мечты, чтобы в скором времени получать с этого заслуженные дивиденды.

Лев

Есть такое поверье: никому не рассказывай, иначе не сбудется. Сегодня лучше взять это на вооружение. Действуйте скрытно. На то есть две причины. Во-первых, есть вероятность, что в случае оглашения своих намерений и ожиданий вас начнут отговаривать или переубеждать. Во-вторых, если все же дело не выгорит, а вы уже публично присвоили себе шкуру не убитого медведя – это может подмочить вашу репутацию. Гороскоп говорит, в пятницу, 29 мая, проявите благоразумие и не кичитесь победами, которые еще не находятся у вас в кармане.

Дева

Вы можете рассчитывать сегодня на позитивные подвижки в личной жизни. Проявите чуткость, внимательность и доверие к своей второй половинке, и тогда, весьма вероятно, вы сможете углубить свои отношения. Как говорится, выйти на новый уровень. Гороскоп говорит, лучший рецепт: это комфортная общая среда для двоих, обеспечение для друг друга зоны свободы, личного пространства, а также совместные планы на будущее. Попытайтесь сформировать для себя картинку из этих составляющих.

Весы

Сегодня у вас могут открыться перспективы для карьерного роста. Сфокусируйте на главных целях и двигайтесь вперед. Траектория движения, скорее всего, будет такова, что вы сможете достичь промежуточных успехов гораздо быстрее, чем изначально думали. Гороскоп говорит, в эту пятницу, 29 мая, от вас потребуется собранность и способность проявить свои лучшие профессиональные навыки. И это не останется незамеченным.

Скорпион

Вы будете испытывать потребность в разнообразии. Сегодня не следует отдаваться рутине. Попробуйте найти для себя какие-то новые точки, которые смогут вывести вас из зоны комфорта и открыть путь к новым неизведанным горизонтам. Это могут быть сферы любви, социальной коммуникации, хобби, культуры, профессиональных интересов. Путей может быть множество. Гороскоп наставляет, самое интересное будет происходить на дорогах, по которым вы еще не ходили.

Стрелец

Сегодня не время для авантюр. Гороскоп говорит, что эта пятница, 29 мая – весьма рискованное время для того, чтобы играть с судьбой в рулетку. Многое может быть на кону, и такие вещи нельзя доверять воле случая. Будьте осмотрительны, мыслите рационально, действуйте строго согласно плану. Если кто-то будет предлагать вам начинания, в исходе которых вы не уверены, то лучше откажитесь. Оно того не стоит.

Козерог

День пройдет под знаком романтики и творчества. Постарайтесь, чтобы сегодня любая деятельность приносила вам удовольствие, вдохновляла и придавала сил. Именно тогда ваши шансы на успех будут максимальными. Гороскоп говорит, дарите любовь близким, свободно выражайте свои креативные идеи коллегам, оказывайте помощь нуждающимся. Отданная энергия в итоге вернется к вам самим с прибытком.

Водолей

Сегодня обратите внимание на свое здоровье. Если ваш организм начал сбоить, что вполне может быть в условиях карантина, то не пускайте это состояние на самотек. Проверьте, правильно ли вы питаетесь, сделайте физические упражнения, если возможно, устройте себе небольшую прогулку, наведите порядок в своем жизненном пространстве. В общем, разомнитесь и развейтесь. Весьма вероятно, что вы почувствуете себя гораздо лучше. Также гороскоп говорит, в пятницу, 29 мая, постарайтесь отказаться от вредных привычек.

Рыбы

Вероятно, что сегодня у вас будет игривое настроение. Вы можете немного поэкспериментировать с формой и содержанием любых сфер вашей жизни. Это может касаться вашего внешнего вида и гардероба, любовных отношений или творчества. Дерзайте. Вы можете таким образом открыть для себя совершенно уникальные и эффективные пути и решения всевозможных задач. Гороскоп говорит, повторенные миллион раз шаги совсем не обязательно самые лучшие. Экспериментируйте, получайте новый опыт.