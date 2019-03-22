Совет на выходные, 23-24 марта 2019 года
Прекрасной идеей будет начать
предпринимать какие-то конкретные действия в выбранном направлении, хотя продуктивное
обдумывание и обсуждение с другими заинтересованными лицами также весьма
благоприятно.
"Помните, что если в ближайшие дни вам каким-либо способом презентуют "новорожденную идею", то стоит отнестись к ней очень бережно и с вниманием. Худшее, что вы можете сделать, – это отмахнуться и забыть про это. Примите тот факт, что она попала к вам именно в это время как знак, что она несет в себе хороший потенциал и стоит того, чтобы в нее вложиться", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Особое внимание стоит обратить на все, что затрагивает дальние поездки, другие страны, а также на то, что хорошо укладывается в вашу систему убеждений или ведет к расширению кругозора.
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