Совет на выходные, 23-24 марта 2019 года

Эти выходные отлично подходят для зарождения чего-то нового: от продумывания каких-то интересных планов или проектов в широком смысле слова до планирования беременности. При этом данный период хорош не для бесплодных фантазий и разговоров вокруг да около, а для того, чтобы именно дать толчок чему-то новому.



Прекрасной идеей будет начать предпринимать какие-то конкретные действия в выбранном направлении, хотя продуктивное обдумывание и обсуждение с другими заинтересованными лицами также весьма благоприятно.



"Помните, что если в ближайшие дни вам каким-либо способом презентуют "новорожденную идею", то стоит отнестись к ней очень бережно и с вниманием. Худшее, что вы можете сделать, – это отмахнуться и забыть про это. Примите тот факт, что она попала к вам именно в это время как знак, что она несет в себе хороший потенциал и стоит того, чтобы в нее вложиться", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Особое внимание стоит обратить на все, что затрагивает дальние поездки, другие страны, а также на то, что хорошо укладывается в вашу систему убеждений или ведет к расширению кругозора.