Китайский гороскоп на 2019 год

Китайский гороскоп дарит каждому человеку, в зависимости от его года рождения, своего рода тотемных животных. К чему стоит готовиться каждому из них в 2019 году, покажет гороскоп.





КРЫСА

Гороскоп на 2019 год сулит Крысам период процветания. Они могут начать исследовать новые горизонты или найти новое направление в деятельности. Крысам рекомендуется воспользоваться началом года для старта проектов или даже собственного бизнеса. Также год Свиньи будет хорошим временем, чтобы избавиться от любых нежелательных отношений. В личной жизни их ожидают взлеты и падения. Невзирая на трудности и помехи, Крысы все равно найдут способы и средства, чтобы обрести счастье и благополучие.



БЫК

Гороскоп на год Свиньи рекомендует Быкам усердно работать, но не слишком перегружать себя, чтобы не выгореть. Быки могут преуспеть в финансовом отношении и в личной жизни, если не будут упрямыми и негибкими. Кроме того, им следует позаботиться о своем здоровье, не быть чрезмерно эмоциональными и вести себя рассудительно. 2019 – это то время, когда они обретут ощущение стабильности и будут спокойно планировать будущее.



ТИГР

В год Свиньи Тигры заслуженно пожинают плоды своего труда прошлых периодов. Если их продуктивность была высокой, то и отдача будет соответствующей. Тиграм нужно помнить, что не все будет идти по плану, а потому адаптироваться под обстоятельства. В целом год обещает стать успешным, а друзья и близкие люди всегда будут рядом. Главное, уметь сохранять равновесие и давать организму отдых, и тогда даже невозможное может оказаться вполне возможным.



КРОЛИК

Гороскоп на 2019 год обещает Кроликам, что период под "начальством" Свиньи будет заметно лучше по сравнению с предыдущим годом. Им рекомендуется не бояться ответственности, сохранять спокойствие и стараться быть более гибкими. Кролики могут увидеть заметный рост своих финансов, их карьера пойдет вверх, а отношения с друзьями и в семье будут крепкими и стабильными – но, при условии, что Кролики будут избегать конфликтов и неразумных растрат.



ДРАКОН

В 2019 году Драконы выйдут из атмосферы негативности прошлого года и пойдут в правильном направлении. В профессиональной жизни можно ожидать больших изменений. Год Свиньи – это их счастливый шанс избавиться от стресса и беспокойства. Драконам рекомендуется не бояться проблем и смело принимать важные решения. 2019 откроет для них новые двери во всех направлениях. А еще Драконы должны быть осторожными из-за большого риска травматизации.



ЗМЕЯ

У Змей наступит период испытаний. Если прошлый год был для них праздником, то Свинья принесет серьезные изменения. Змеям придется столкнуться с трудностями во всех сферах жизни. На их пути ожидаются препятствия, которые не добавят им оптимизма. Но, если они сохранят позитивный настрой, будут продолжать работать еще усерднее и максимально использовать каждую возможность, то они вполне могут добиться успеха.



ЛОШАДЬ

Предыдущий год – год Собаки – был хорош не для всех Лошадей, многим из них пришлось столкнуться с некоторыми подводными камнями. А вот гороскоп на год Свиньи говорит Лошадям о том, что теперь у них наступает очень успешный период. Они ощутят стабильность и будут окружены хорошими людьми. В жизни будет много романтики, а также новых возможностей. 2019 год может стать для Лошадей годом финансового роста и укрепления отношений.



ОВЦА

Овцы будут активно двигаться вперед и развиваться, однако порой им может быть трудно сконцентрироваться на своей работе. Овцам также рекомендуется следить за словами и контролировать поведение, быть крайне осторожными и остерегаться несчастных случаев. В течение года в дверь Овец постучится масса возможностей – главное, не упустить их. А еще их ждут удивительные сюрпризы и новые впечатления.



ОБЕЗЬЯНА

2019 будет противоречивым периодом для Обезьян. Усилия и упорная работа могут сделать их год плодотворным, а вот лень и небрежность приведут к заметному спаду. Что касается перспектив карьеры, то Свинья заготовила для Обезьян интересные сюрпризы. Им нужно встряхнуться и высвободить свою энергию, чтобы добиться результатов, но все же избегать поспешных решений. А еще Обезьянам рекомендуется быть весьма внимательными к своему здоровью.

ПЕТУХ

Год Свиньи принесет позитивные изменения в жизни Петухов, особенно в финансовом аспекте. Люди-Петухи станут полными хозяевами своей судьбы, а удача будет на их стороне. Однако в сочетании с удачей также потребуется и верная стратегия. Саморазвитие поможет Петухам раскрыть свой потенциал и проложить свой путь вперед. Они могут планировать смену работы, переезд на новое место или даже закладку фундамента для чего-то кардинально нового.

СОБАКА

Этот период будет для Собак довольно активным. Как на личном, так и на профессиональном уровне им следует использовать все шансы на свой прогресс. Собаки могут наметить новые направления и откорректировать планы на будущее. Однако им нужно планировать свои финансы с максимальной осторожностью и вниманием: они рискуют потерять деньги и оказаться в долгах. Что касается здоровья, Собакам рекомендуется проводить побольше времени на природе.

СВИНЬЯ

2019 окажется благоприятным периодом для профессиональной жизни Свиней, и они увидят позитивные изменения уже с начала года. Есть большие шансы, что им предложат прибыльные проекты и интересные задачи. Свиньям следует максимально задействовать свои предпринимательские таланты и умение зарабатывать деньги. В сфере любви и отношений все будет тихо, спокойно и гладко, а вот о здоровье придется задуматься и сделать свой выбор в пользу правильного питания.

