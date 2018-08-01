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Гороскоп

Гороскоп здоровья на август 2018 года

Фото: Dni.Ru
Опасности будут подстерегать повсюду. Берегите себя в этом месяце. Прогноз на август для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС"  Михаил Чистяков.    
прочитано 770 раз

ОВЕН

В принципе, для Овнов последний месяц лета обещает быть благоприятным в плане здоровья. Единственная опасность может поджидать в самом начале месяца – берегите почки и мочеполовую систему. В сезон купания навредить им еще проще, чем обычно.

ТЕЛЕЦ

До 7 августа Тельцов вряд ли будет сильно волновать вопрос их здоровья. А вот после этого времени вы можете обнаружить проблемы с мочеполовой системой, поэтому постарайтесь особенно не нагружать ее и не сидеть на холодном, чтобы ничего не застудить. И следите за уровнем сахара в организме.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина месяца не предвещает никаких опасностей для здоровья типичных Близнецов. К сожалению, уже во второй половине августа все может измениться. Повышается риск получить травму, поэтому с опасным инструментом работайте крайне осторожно.

РАК

Первая половина месяца опасна для типичных Раков ранениями и травмами. Исключите пока из жизни любой экстрим, чтобы их избежать. А еще в течение всего месяца стоит уделить особое внимание дыхательной системе, тем более, если ранее у вас с ней уже были проблемы. 

ЛЕВ

Львам не стоит в этом месяце пренебрегать своим здоровьем. Болезнь может подкрасться незаметно и начаться с чего-то незначительного, например, с несильных болей в горле или небольшого кашля, а позже привести к повышению температуры и более серьезным последствиям. Так что будьте внимательны к себе.

ДЕВА

В августе у типичных представителей знака Дева может повыситься температура, и вам придется бороться с воспалительными процессами в организме. Кроме того, есть риск попасть в этом месяце в больницу из-за какой-то травмы, так что будьте внимательны и дома, и на улице.

ВЕСЫ

Первая половина августа опасна для типичных представителей вашего знака лихорадками, какими-то воспалениями, повышенной температурой тела. Если почувствуете какое-то недомогание, сразу обращайтесь к врачу – не нужно заниматься самолечением.

СКОРПИОН

Типичные Скорпионы – крепкие орешки, ничем их не пробьешь. Так и в последнем летнем месяце никаких серьезных заболеваний не предвидится. Правда, прилива сил также не будет, так что не нужно думать, что вы неуязвимы как супергерой.

СТРЕЛЕЦ

Типичным представителям знака Стрелец повезло – в августе вам вряд придется уделять слишком много внимания своему здоровью. Совсем наоборот, сейчас можно закалять свой организм и просто приводить его в хорошую физическую форму.

КОЗЕРОГ

Козерогам можно не бояться в августе каких-то серьезных заболеваний. Зато в этом месяце повышается опасность ДТП, так что строго соблюдайте все правила дорожного движения. Еще одна опасность: упадок сил. Вовремя делайте перерыв от работы и других важных дел.

ВОДОЛЕЙ

Первая половина месяца обещает быть лучше второй для типичных Водолеев. Благодаря своему приливу сил вы многое успеваете. Но расходуйте энергию разумно, делайте перерывы на отдых и сон, чтобы не попасть в больницу из-за собственных усердных стараний.

РЫБЫ

Летом так хочется поесть свежих фруктов, ягод или овощей. Это, конечно, не запрещается, но тщательно мойте все плоды из магазина, да и срок годности остальных товаров проверяйте внимательнее. Есть риск отравиться или получить кишечную инфекцию.
1 августа 2018, 08:06

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