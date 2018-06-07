"Появился мужчина": Шнуров развелся из-за бесконечных измен

Поклонники Сергея Шнурова гадают, что послужило причиной его расставания с супругой Матильдой. Оказывается, все дело в бесконечных изменах, причем обоих партнеров.

"По картам я вижу много измен, причем как с его стороны, так и с ее. Глобально не могу сказать, что Матильда женщина порядочная. Просто отношения стали затухать, Сергей часто на гастролях, и у нее появился мужчина. Она постоянно находилась в одиночестве и ей не хватало мужского внимания", – рассказала Dni.Ru ведунья, таролог Саона.

По ее словам, инициировала развод именно Матильда. Карты показывают, что она устала и ей просто все надоело. "То споры, то разборки, то неприятности. Проблемы в их семье начались более трех лет назад. Пара была неспособна идти на компромиссы, поэтому все уже давно сошло на нет. По факту они порознь довольно долгий период времени, видятся редко. Развестись официально могли уже давно, но просто не доходили до этого руки", – пояснила гадалка.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 9 Мар 2018 в 3:41 PST

Все видят, что Шнуров человек, который просто не может сидеть дома. "Ему это не интересно. Сергей должен испытывать драйв во всем. Он не из тех, кто после гастролей пойдет домой и ляжет спать. Внутри певца работает вечный двигатель. Матильда его действительно любила, но всему приходит конец. Жизнь бывших супругов сложится после развода хорошо. Матильда найдет себе мужчину, с которым будет счастлива. А Шнур в ближайший год подарит нам три мега-хита", – предрекла ведунья.