Малахов оставил Борисова без любви Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

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Гороскоп

Астрологический прогноз с 12 по 18 марта 2018 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
Неделя начинается на последней фазе Луны, в 25-й лунный день. Считается, что в это время не стоит начинать ничего нового, нужно только заканчивать то, что начато ранее. Уже в выходные, в субботу, будет новолуние – начнется новый лунный месяц. Именно в этот день после 16:12 начнутся первые лунные сутки – время загадывать желания на месяц.
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Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Несмотря на долгие выходные, вы сможете с самого первого дня недели установить новый рекорд на своем рабочем месте, так что не стоит долго раскачиваться. Вторник и среда пройдут более спокойно – лучше будет поработать в команде. В конце недели самое время отдохнуть – второе дыхание придет только в воскресенье.

ТЕЛЕЦ

Эта неделя должна пройти для вас просто блестяще, если вы, конечно, рассчитываете на результат, а не на праздное проведение времени. В ее начале у вас будут успехи в образовании, а со вторника и до конца недели удача придет и в карьере. Если под конец вы и почувствуете усталость, хорошо отдохнуть дома можно будет в воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ

В понедельник будьте внимательны – слегка повышена опасность получить бытовую или производственную травму. Во вторник и среду можно допустить в своей жизни некоторый авантюризм. С четверга по субботу, за что бы вы ни взялись, вам будет сопутствовать удача. Воскресенье прекрасно подходит для встречи с хорошим другом.

РАК

Похоже, что наступившая неделя окажется непростой – пусть первый день не будет обманчивым. Главное, не противопоставлять себя коллективу. До середины недели не испытывайте судьбу – не надо без особой нужды лезть на баррикады. С четверга фортуна поворачивается к вам лицом – с этого дня у вас все будет складываться удачно.

ЛЕВ

Не всегда все происходит так, как бы вам хотелось. Вот и эта неделя грозит быть не самой приятной – с понедельника вам придется находиться под контролем других людей. По крайней мере, собственными проектами вам заниматься не придется. Во вторую половину недели возрастает опасность травматизма. Лучший день – воскресенье.

ДЕВА

Деву не назовешь самым веселым знаком, однако в начале этой недели вы способны повеселиться сами и повеселить окружающих. Правда, уже со вторника жизнь входит в привычные рамки – скорее всего, вам придется заниматься скучной рутиной. Вторая половина недели подходит для работы в коллективе. В воскресенье будьте внимательнее.

ВЕСЫ

Если по каким-то причинам у вас в понедельник выходной день, даже к лучшему – этот день полезнее провести дома, занимаясь семейными делами, а работа пока подождет. Первая половина недели располагает к любви и отдыху, но вторая заставит вас поднапрячься. Воскресный день проведите со своей половиной.

СКОРПИОН

С самого первого дня недели телефон в вашем офисе или дома не даст вам нормально посидеть на одном месте – всем от вас что-то будет надо, причем не всегда по теме. Уже во вторник все успокоится, и вы сможете переключиться на дом и семью. В конце недели несмотря на то, что праздники уже прошли, для вас они только начнутся.

СТРЕЛЕЦ

Трудно представить, что после длинных выходных начальство отметит вас премией, однако у вас понедельник удачен в материальном плане. Вторник и среда дни благоприятные для получения и переработки информации, правда, не всегда полезной и содержательной. Вторая половина недели будет более спокойной. Повеселиться можно будет в воскресенье.

КОЗЕРОГ

Эта неделя обещает стать для вас удачной. С первого же рабочего дня, без долгой раскачки, вы способны взять быка за рога и справиться с любой проблемой. За личные победы уже во вторник или среду вы получите заслуженную награду. Вторая половина недели пройдет в разъездах, но не очень далеко. Воскресенье проведите дома.

ВОДОЛЕЙ

Если будет такая возможность, не выкладывайтесь по полной программе в первый же рабочий день – может быть, вы не очень хорошо отдохнули в выходные, и было бы неплохо захватить еще денек. Зато со вторника вы способны развернуться во всю ширь – можно взять на себя повышенные обязательства. Активность будет сопутствовать вам всю неделю.

РЫБЫ

Вся неделя делится у вас на две половины, и если первая пройдет ни шатко, ни валко – так, что лучше отдыхать, а не работать, то вторая, с четверга, будет очень удачной. Поэтому правильно планируйте свое время, чтобы больше успеть и выиграть. Кстати, насчет выигрыша – для материального успеха лучше всего подойдет воскресенье.
12 марта 2018, 08:00

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