Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года
ОВЕН
Для Овнов месяц может быть очень травмоопасным. Поэтому будьте осторожны, особенно те, кто водит машину. Во второй половине сентября стоит поберечь себя тем, у кого проблемы с почками.
ТЕЛЕЦ
Тельцам необходимо помнить, что излишества приводят к проблемам со здоровьем. А поскольку Телец – один из самых склонных к полноте знаков, то и фигуру лучше поберечь.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов могут возникнуть боли в спине, особенно в поясничном и крестцовом отделе – постарайтесь не поднимать тяжести. Если вы вынуждены долго сидеть перед компьютером или за рулем, время от времени разминайтесь.
РАК
Традиционно слабое место у Раков – это желудок, да и вся пищеварительная система в целом. В сентябре могут обостриться хронические заболевания. Будьте особенно внимательны к качеству и чистоте продуктов питания.
ЛЕВ
Практически весь месяц Львы будут чувствовать себя хорошо. Только в последние десять дней сентября нужно избегать сквозняков и одеваться по погоде, чтобы не простудиться.
ДЕВА
Здоровью Дев в сентябре ничего серьезного не грозит. Разве что могут обостриться хронические заболевания, если они есть.
ВЕСЫ
Если вы почувствуете боли в пояснице или загрудинной области, сразу обращайтесь к врачу. У вас могут быть проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.
СКОРПИОН
Самая уязвимая часть тела для Скорпионов сейчас – это живот. Могут быть проблемы с пищеварением. К нежелательным последствиям могут привести удары в брюшную полость.
СТРЕЛЕЦ
Несмотря на то, что осень только начинается, у представителей знака Стрелец могут возникнуть заболевания, связанные с простудой. Это, прежде всего, касается болезней горла.
КОЗЕРОГ
Козерогам сейчас нужно как можно чаще бывать на свежем воздухе, ходить пешком и хорошо высыпаться. Это позволит укрепить здоровье и набраться сил.
ВОДОЛЕЙ
Если вам удастся отдохнуть, например, уйти в отпуск, это будет способствовать укреплению иммунитета и избавит от вероятности простуды на несколько ближайших месяцев.
РЫБЫ
В течение первых недель сентября у представителей знака Рыбы могут быть боли в ногах. Если это случится, скорее всего, причина в состоянии вен.
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