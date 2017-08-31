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Гороскоп

Гороскоп здоровья на сентябрь 2017 года

Фото: Dni.Ru
Наступает осень, а вместе с ней сезон простуд и время обострения хронических заболеваний. Кому из представителей зодиакального круга стоит особенно бережно относиться к своему здоровью, рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Для Овнов месяц может быть очень травмоопасным. Поэтому будьте осторожны, особенно те, кто водит машину. Во второй половине сентября стоит поберечь себя тем, у кого проблемы с почками.

ТЕЛЕЦ

Тельцам необходимо помнить, что излишества приводят к проблемам со здоровьем. А поскольку Телец – один из самых склонных к полноте знаков, то и фигуру лучше поберечь.


БЛИЗНЕЦЫ

У Близнецов могут возникнуть боли в спине, особенно в поясничном и крестцовом отделе – постарайтесь не поднимать тяжести. Если вы вынуждены долго сидеть перед компьютером или за рулем, время от времени разминайтесь.

РАК

Традиционно слабое место у Раков – это желудок, да и вся пищеварительная система в целом. В сентябре могут обостриться хронические заболевания. Будьте особенно внимательны к качеству и чистоте продуктов питания.

ЛЕВ

Практически весь месяц Львы будут чувствовать себя хорошо. Только в последние десять дней сентября нужно избегать сквозняков и одеваться по погоде, чтобы не простудиться.


ДЕВА

Здоровью Дев в сентябре ничего серьезного не грозит. Разве что могут обостриться хронические заболевания, если они есть.


ВЕСЫ

Если вы почувствуете боли в пояснице или загрудинной области, сразу обращайтесь к врачу. У вас могут быть проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.


СКОРПИОН

Самая уязвимая часть тела для Скорпионов сейчас – это живот. Могут быть проблемы с пищеварением. К нежелательным последствиям могут привести удары в брюшную полость.


СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то, что осень только начинается, у представителей знака Стрелец могут возникнуть заболевания, связанные с простудой. Это, прежде всего, касается болезней горла.


КОЗЕРОГ

Козерогам сейчас нужно как можно чаще бывать на свежем воздухе, ходить пешком и хорошо высыпаться. Это позволит укрепить здоровье и набраться сил.


ВОДОЛЕЙ

Если вам удастся отдохнуть, например, уйти в отпуск, это будет способствовать укреплению иммунитета и избавит от вероятности простуды на несколько ближайших месяцев.


РЫБЫ

В течение первых недель сентября у представителей знака Рыбы могут быть боли в ногах. Если это случится, скорее всего, причина в состоянии вен.

31 августа 2017, 22:22

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