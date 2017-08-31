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Гороскоп

Бизнес-гороскоп на сентябрь 2017 года

Фото: Dni.Ru
Новый бизнес-сезон сулит некоторым представителям зодиакального круга обновление и рост. Некоторым, наоборот, грозит стагнация. Какие плоды принесет нам сентябрь, рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Для Овнов качество их работы, а также доходы от бизнеса и трудовой деятельности, будут зависеть от сферы, в которой они заняты. Сложнее всего будет тем представителям знака, которые заняты в туристическом бизнесе. Тем же, кто работает в медицинском учреждении или занимается поставками техники, можно в конце месяца рассчитывать на увеличение доходов.

ТЕЛЕЦ

Для Тельцов в первый осенний месяц будет важна стабильность. Это касается и места работы, и доходов. Так что имейте в виду, что сентябрь – неподходящий месяц для смены работы, открытия, закрытия бизнеса или смены персонала.

БЛИЗНЕЦЫ

Лучше всего в сентябре будут чувствовать себя представители знака, которые работают на себя, и результаты чьего труда зависят только от них самих. Прежде всего, это относится к финансовому благополучию. Если вы работаете в команде, то партнеры по бизнесу могут стать источником проблем и переживаний.

РАК

Ракам сейчас комфортнее дома, чем на работе. Кто-то уйдет в отпуск, чтобы провести время в тихом уголке или на теплом море. Кто-то решит, что пора начать работать на дому, чтобы иметь свободный график и какой-то доход. А кто-то вообще возьмет паузу в трудовой деятельности и займется домом и семьей.

ЛЕВ

В две первые декады сентября бизнес и успехи в работе представителей знака Лев будут зависеть от их личной инициативы. Однако, не стоит пытаться сделать что-то с наскока. Дипломатичность и мягкость – ваши первые помощники. Если вы решились на новое дело, сначала оцените свои финансовые возможности и проведите маркетинговые исследования.

ДЕВА

У Дев, особенно занимающихся перевозками, информацией и связями, а так же ремонтом автомобилей и технических устройств, будет довольно удачный месяц. Однако рассчитывать им лучше только на себя. Помощь вы можете получить скорее от друзей, чем от родных и близких людей.

ВЕСЫ

Наиболее продуктивным у представителей знака Весы будет конец месяца. Именно в это время им придется как следует поработать, если они хотят, чтобы октябрь был финансово успешным. В первой половине месяца можете привести в порядок документы, да и просто заниматься текущими делами.

СКОРПИОН

В бизнесе и трудовой деятельности у Скорпионов период обновления и роста. Если в своей работе вы применяете новейшие технологии, воспользуйтесь возможностями интернета – тогда вы не только сэкономите средства, но и в самые короткие сроки повысите уровень доходов.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сейчас наиболее уязвимый знак. Это касается разных сфер жизни, в том числе и бизнеса. Несмотря на то, что в сентябре у вас будет много работы, результат не всегда будет соответствовать вашим ожиданиям. Да и работа, в основном, будет рутинная, не приносящая особого дохода. Тем не менее, сентябрь будет лучше, чем август.

КОЗЕРОГ

Планы, которые Козероги строили в течение нескольких предыдущих месяцев, наконец начнут осуществляться. Можно начинать новый проект, если вы чувствуете, что достаточно подготовлены к нему. Это, прежде всего, касается тех, чья работа связана с информацией и творчеством. Используйте возможности социальных сетей и рекламу в средствах массовой информации.

ВОДОЛЕЙ

Не исключено, что для успешного ведения дел вам придется воспользоваться займом или кредитом. Такой ход будет вполне оправданным, если вы уверены, что есть возможность отдать этот займ вовремя. Сентябрь – самое время вернуться к цели, которую когда-то задумали, но так и не реализовали.

РЫБЫ

Если в предыдущие месяцы в вашем бизнесе и трудовой деятельности были проблемы, то уже в сентябре ситуация изменится к лучшему. Расслабляться еще рано, но на фоне напряжения и срыва планов произойдет несколько событий, которые вполне можно назвать счастливым случаем. И это вселяет надежду на лучшее.

31 августа 2017, 11:31

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