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Гороскоп

Гороскоп здоровья на июль 2017 года

Фото: Dni.Ru
Нестабильный климат июля несет в себе опасность простуд и переохлаждений. О том, кому особенно стоит следить за своим самочувствием, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Здоровье теплолюбивого знака Овен в летние месяцы страдает очень редко. Единственная причина, которая может стать источником дискомфорта – это переживания.


ТЕЛЕЦ

 Тельцы должны помнить о том, что воздержанность в еде и питье – это залог здоровья. Конечно, представители этого знака редко проявляют физическую активность, но сейчас это просто необходимо для поддержания себя в форме.

БЛИЗНЕЦЫ

 Многие Близнецы знают, что их самое слабое место – это верхние дыхательные пути. Казалось бы, середина лета. Но старайтесь не переохлаждаться и не сидеть на сквозняках.


РАК

 Если вы по какой-то причине опасаетесь за свое здоровье, отправляйтесь в клинику на обследование. Лучше показаться дотошным, чем пропустить начало серьезного заболевания.

ЛЕВ

 Маловероятно, что в середине лета этот теплолюбивый знак может заболеть. Но все-таки старайтесь не перекупаться, и не ходите в мокром купальнике или плавках.


ДЕВА

 Единственное, что может угрожать здоровью Дев - это хронические заболевания, которые по той или иной причине могут обостриться в июле. Используйте поддерживающую терапию и контролируйте ситуацию.

ВЕСЫ

 Ваша задача – укреплять иммунитет и следить за качеством тех продуктов, которые вы употребляете в пищу, особенно в сыром виде. И тогда вашему здоровью ничего в этом месяце не угрожает.

СКОРПИОН

 Здоровье Скорпионов в самой середине лета будет не просто хорошим, а очень хорошим. Ваша задача не придумывать себе болезней и не нервничать по любому поводу.


СТРЕЛЕЦ

 Только первые несколько дней месяца могут причинить вам какое-то беспокойство по поводу здоровья. Постарайтесь в эти дни не переохладится.


КОЗЕРОГ

 Козерогам в этом месяце следует обращать внимание на состояние верхних дыхательных путей, а также на перистальтику кишечника. Важно, чтоб не нарушался процесс движения воздуха или пищи. Вам вреден застой в организме.

ВОДОЛЕЙ

 Пожалуй, Водолей самый неблагополучный знак в отношении состояния здоровья в июле. Есть вероятность простуды, могут быть порезы и ожоги. И, конечно, нужно поберечься тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

РЫБЫ

 У тех представителей знака Рыбы, которые подвержены перепадам давления, в этом месяце могут участиться головные боли. Устраняйте причину, а не следствие. В остальном – все благополучно.

29 июня 2017, 21:41

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