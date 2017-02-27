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Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года

Михаил Чистяков. Фото: Центр прогнозирования и психологии "АструС"
После больших выходных и солнечного затмения 26 февраля начался новый лунный месяц, который принес надежду на светлое будущее. Растущая Луна всегда вселяет оптимизм – можно приступать к новым делам, начинать всевозможные проекты.
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Однако первая четверть Луны больше располагает к подготовке, чем к свершениям, предостерег астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Скорее всего, праздники удались. По крайней мере, в понедельник вы вряд ли будете чувствовать себя отдохнувшим и свежим. Время бодрости и оптимизма наступит во вторник – вот тогда и планируйте великие дела. В целом неделя пройдет хорошо.  

ТЕЛЕЦ

Неделя разделится ровно на две половины – если в ее начале все будет валиться из рук, то в четверг откроется второе дыхание, и вы без труда справитесь со всеми поручениями. В выходные не следует сидеть сложа руки – это хорошее время для занятий спортом.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя начнется удачно. По крайней мере, если вы нацелены на работу и профессиональные достижения, все получится. В команде единомышленников вы будете готовы свернуть горы, но в четверг почувствуете упадок сил – не стоит планировать важные дела.

РАК

Неделя начнется для типичных Раков очень неплохо. В понедельник вас ждут успехи в интеллектуальных делах, а во вторник придут и практические результаты. Вторую половину недели лучше посвятить коллективным мероприятиям. В субботу и воскресенье отдохните дома – в тишине и уюте.

ЛЕВ

В начале недели Львам не следует проявлять характер – кому-то это может не понравиться. Во вторник придет удача, и если вы как-то участвуете в образовательном процессе – успех обеспечен. В четверг начнется благоприятный период для карьеры и бизнеса. Выходные проведите с друзьями.

ДЕВА

Посвятите понедельник командной работе – только в коллективе единомышленников вы сможете достичь победы. Во вторник повысится опасность травматизма, поэтому будьте аккуратнее. В четверг начнется светлая полоса – у вас получится абсолютно все.

ВЕСЫ

Вряд ли эта неделя порадует производственными победами. В понедельник вас завалят работой, во вторник и среду придется заняться исключительно коллективными мероприятиями. В четверг и пятницу проявите осторожность, а если хотите приключений – подойдут выходные.  

СКОРПИОН

Кто пойдет на работу как на праздник, так это представители вашего знака. Правда, радость от успехов будет недолгой – вдохновение покинет вас уже во вторник. Посвятите неделю рутинным делам и не ждите чудес. В выходные стоит отказаться от экстремального отдыха.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник можно подольше понежиться в постели – ждать побед на производстве нет смысла. Используйте максимально вторник и среду, которые окажутся плодотворными. Последние рабочие дни на этой неделе будут менее эффективными. Выходные посвятите своей половине.

КОЗЕРОГ

Пусть суматоха и веселье первого рабочего дня вас не обманывают – уже во вторник вас оставят в покое, появится возможность заняться домашними делами. Вторая половина недели благоприятна для праздника. А выходные подойдут для восстановления пошатнувшегося здоровья. 

ВОДОЛЕЙ

Сложно представить, но уже в понедельник вы сможете решить материальные проблемы. Во вторник и среду ожидается много звонков, сообщений и встреч, по делам производственным и личным. Вторая половина недели будет менее результативной. Выходные хороши для праздничных мероприятий.

РЫБЫ

Рыбы не считаются самым энергичным знаком зодиака, но на этой неделе они способны возглавить топ-12 нашего чарта. Вы можете занять лидирующие позиции в быту и на работе и удерживать их всю неделю. Это благоприятно отразится и на материальном положении. Выходные проведите дома.  

27 февраля 2017, 10:08

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