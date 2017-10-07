Семья и любовь не интересны Земфире

Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова специально для Dni.Ru приоткрыла завесу тайны над личной жизнью и творческими планами певицы Земфиры. По ее словам, исполнительнице поступает множество предложений руки и сердца, но она к ним равнодушна.

"Абсолютно творческий и небесный человек. Она погружена в свое собственное пространство, отгородилась от всего мирского и материального", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. "Ее абсолютно не интересует тема достатка и денежного благополучия. Деньги к ней идут, и постоянно, но она как то не акцентируется на этом. Многие люди целеустремленно на что-то зарабатывают и планируют, Земфира же просто живет", – добавила она.

"Что касается ее личной жизни – то она находиться под колпаком как-будто. Масса поклонников как женского, так и мужского пола, много положительной сексуальной энергии, много предложений руки и сердца. Но как ни странно ни семья, ни любовь ей не интересны", – заметила Марианна Абравитова.

"Она как волк-отшельник. Она не из тех людей, кто хочет с кем-то просыпаться на одной подушке и под одним одеялом. Да у нее много контактов с людьми, много общается, но она отшельник", – подчеркнула ясновидящая.

"Впереди много творческого, по-хорошему сказать, безобразия, много взлетов, интересных проектов. Она прямо фонтанирует этим всем. Она сама по себе очень мобильна. Много будет разъезжать по миру", – рассказала Марианна Абравитова.

"Никогда ей не быть в состоянии творческого застоя. В любом своем состоянии души она выдает новинки творческого плана. или это стихи, или это музыка. Так как она невероятно талантливая певица, поэтесса и композитор, она создает человека прибывшего откуда-то извне. Как было в ее жизни масса интересного, так и будет. У гениальных людей все получается прекрасно", – заключила она.

