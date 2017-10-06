Совет на выходные, 7-8 октября

В эти выходные перед нами может встать задачка, которая, на первый взгляд, будет относиться к категории повышенной сложности. Причем любопытно, что таковой она будет являться лично для нас самих. Вполне возможна ситуация, когда другой человек вообще не поймет, что происходит.

"Проблема заточена индивидуально под нас, под наши внутренние ограничения и проблемы. Хорошая новость заключается в том, что, решив эту задачку, мы осуществим значимый внутренний прорыв и получим не только бесценный опыт, но и море свободной энергии, которая до этого тратилась крайне неэффективно. Она уходила на всевозможные страхи, напряжение, обдумывание решений и вариантов. Теперь можно будет использовать эту энергию на что угодно, что буквально может ощущаться как внезапно выросшие крылья. Вы даже не представляете, какое огромное облегчение вас ждет, если вы примете решение, которое почему-то вас страшило. Пройдет совсем немного времени, и вы будете недоумевать, почему", - рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.



В эти выходные сделайте что-то непривычное для себя. Решитесь на сложный разговор! Помните, что пара ближайших дней – прекрасное время для подобного рода побед над своими ограничениями. Полученный опыт имеет все шансы закрепиться так, что вы серьезно "прокачаете" себя и выйдете на новый уровень внутренних возможностей.