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Земфира переедет жить за границу

Земфира. Фото: Dni.Ru
Земфира по своей природе – женщина с очень сильной, огненной энергетикой, которая лучше всего проявляется на сцене. Именно благодаря этому она стала одной из самых известных певиц нашей страны и завоевала любовь публики. Она – поистине творческий человек и именно через свое творчество предпочитает открываться миру.
прочитано 9051 раз

Тайны жизни замкнутой артистки раскрыла ясновидящая Галина Янко.  Творчество, самосовершенствование и построение карьеры занимали все ее мысли, практически, всю сознательную жизнь. В связи с этим она смогла добиться высот на эстраде, но до сих пор не создала семью. Она очень хочет и умеет любить и в прошлом она уже испытывала это чувство, но у нее очень высокие требования к человеку, которого она хочет видеть рядом с собой.

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 Земфира

Земфира рок-певица, создатель песен, продюсер

Стремление постоянно расширять свое влияние на музыкальном Олимпе и совершенствовать свое искусство не покинет Земфиру никогда и она будет успешно продолжать реализовывать задуманное. Однако, будут в ее карьере и периоды застоя.

После 47 лет Земфира какое-то время не будет выходить на сцену. Это продлится два-три года, но затем опять громко заявит о себе и укрепит свою славу и влияние. Далее ее карьера так и будет продолжаться, она будет то уходить в тень, то вновь выходить на сцену.

Что касается денег, то Земфира на данный момент достаточно обеспеченный человек и в дальнейшем ее финансовое положение будет только улучшаться. В какой-то момент она захочет уехать жить за границу и приобретет там дом, в котором будет проводить большую часть времени. Хотелось бы предостеречь ее от пластических операций: любое хирургическое вмешательство может повлечь за собой нежелательные последствия для здоровья.

#z #zemfira #земфира

Фото опубликовано ЗЕМФИРА • LIVE (@zemfiralive)

"В личной жизни Земфиры все будет складываться не так гладко. Из-за своих высоких требований, неспособности идти на компромиссы в отношениях с людьми, а также негативного опыта в прошлом Земфира не может подпустить к себе близко практически никого. Эта тенденция сохранится. Поэтому возможно, что она всю жизнь проживет одна. Одно могу сказать точно: если у нее появятся серьезные отношения, о которых она заявит во всеуслышание, то продлятся они всю жизнь", – рассказала ясновидящая.

4 января 2017, 13:49
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