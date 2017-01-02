Астрологический прогноз со 2 по 8 января

У большинства наших сограждан эта неделя полностью выходная. Однако по лунным ритмам она вполне подходит для новых свершений. Поэтому, если вы планируете не просто отдыхать, а сделать что-то полезное, вы на правильном пути.

Если же нет, вашим планам ничто не помешает – уверен астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Может быть, после счастливой встречи Нового года вы чувствуете себя слегка не в своей тарелке – постарайтесь в самом начале недели не посещать никакие увеселительные заведения, вы только больше выбьетесь из сил. Со среды у вас ожидается прилив сил и энергии – тогда и можно проявить активность.

ТЕЛЕЦ

В самом начале недели (в понедельник и вторник) у вас будет хорошее время, чтобы навестить своих друзей. Проведите эти дни в радостном общении, но не слишком усердствуйте – на всю неделю вас не хватит. Со среды по пятницу лучше оставаться дома и не предаваться излишествам. На выходных ожидается прилив сил.

БЛИЗНЕЦЫ

Никто не заставит вас работать в начале недели, но ее первые дни действительно благоприятны для профессиональных свершений, имейте это в виду. Середина недели как будто специально предназначена для хождения в гости и приема гостей у себя. В субботу и воскресенье лучше никуда не ходить, набираться сил.

РАК

Если на эти праздники у вас намечена далекая поездка, вы приняли правильное решение – начало недели очень подходит для путешествий. Вообще вся эта неделя обещает сложиться для вас удачно – в ее середине вы можете добиться всего, чего пожелаете. Выходные дни посвятите своим друзьям, не оставайтесь в одиночестве.

ЛЕВ

Начало наступившей недели таит в себе некоторую опасность – будьте осторожны на улице, переходите дорогу только на зеленый, не разговаривайте с незнакомцами. Со среды положение дел меняется – вся оставшаяся неделя должна пройти для вас удачно. В середине недели возможно общение с иностранцами.

ДЕВА

В начале наступившей недели время контактов и общения с партнерами по жизни или по работе. Не оставайтесь в одиночестве, не избегайте веселой компании. Но со среды по пятницу лучше всего оставаться дома и проявлять поменьше активности. Тогда выходные принесут новые благоприятные моменты.

ВЕСЫ

Новогодние праздники закончились, а посуду мыть, похоже, придется вам – в понедельник и вторник у вас показатели домашней работы. Могут быть проблемы со здоровьем. Всю середину недели проведите со своей половиной – так ли много дней вы посвящаете друг другу. На выходных стоит исключить любой экстрим из своей жизни.

СКОРПИОН

Как бы вы не встретили Новый год, праздничные мероприятия на 31 декабря и 1 января не заканчиваются. В начале недели все складывается в вашу пользу – проведите эти дни весело и ярко. Со среды по пятницу придется заниматься скучными рутинными делами. Суббота и воскресенье не предназначены для одиночества.

СТРЕЛЕЦ

Празднование Нового года лучше всего было провести в веселой компании друзей или родственников. Но в начале этой недели лучше поменьше общаться со сверстниками – посвятите эти дни своим родителям. Вся середина недели в вашем полном распоряжении – великолепные дни для торжеств. Отдохнуть от них вы сможете на выходных.

КОЗЕРОГ

В начале этой недели даже не рассчитывайте отдохнуть в тишине и уюте – о вас все вспомнят и будут звонить, желая поздравить с Новым годом. Зато вся середина недели наилучшим образом подходит для дома и семьи, в тихой спокойной обстановке. Если душа требует продолжения банкета, для него подойдут выходные дни.

ВОДОЛЕЙ

Вам еще подарили не все подарки, а может быть, вы о ком-нибудь забыли? Во всяком случае, в первые дни наступившей недели можно исправить эту оплошность. Вся середина недели прекрасно подходит для общения и контактов с родней и приятелями. На восстановление после праздников вам отводятся выходные дни.

РЫБЫ

Возможно, празднование Нового года оказалось каким-то смазанным, вы не получили того удовольствия, которого заслуживали. Ничего страшного – в начале этой недели все у вас будет складываться хорошо, вы сами будете способны провести дни по своему усмотрению. Короче говоря, эта неделя пройдет у вас на ура.