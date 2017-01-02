Любовный гороскоп на январь 2017 года

Для некоторых знаков зодиака наступает идеальное время, чтобы встретить свою вторую половинку. Кому больше всех повезет на любовном фронте, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

Для многих представителей этого знака личная жизнь в первый месяц года будет источником радости, вдохновения и надежд на прекрасное будущее. Те, кто давно рассчитывал на предложение руки и сердца могут в качестве рождественского подарка получить кольцо. Но не стоит всем своим знакомым рассказывать о ваших планах. Пусть они пока останутся тайной, чтобы не вызвать зависть или, еще хуже, ревность.

ТЕЛЕЦ

Уже некоторое время партнеры доставляют вам беспокойство. Вы не только переживаете за них: многие вопросы вам самим приходится решать за свою вторую половину. С вашей точки зрения, это не совсем правильно, но деваться некуда. И хотя наметятся некоторые изменения в этой ситуации, радикальными их назвать пока нельзя. Тельцы без пары постараются избавиться от своего статуса одиночки. Но знакомства, возникшие в первый месяц года, скорее всего, перерастут в дружбу, а не в то, на что вы рассчитываете.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина месяца – это прекрасное время для того, чтобы познакомиться с человеком, который может составить счастье вашей жизни. Имейте в виду, что не только перспективные знакомства, но и те, которые не будут иметь серьезного продолжения, могут довольно быстро перейти из платонической и романтической формы в плотскую. Будьте осмотрительны и благоразумны, чтобы не наделать ошибок, о которых потом придется жалеть. Ваш человек от вас никуда не денется.

РАК

Если вы одиноки, то в первый месяц года вы вполне сможете найти партнера или завязать перспективную дружбу – с надеждой, что она перейдет во что-то большее. Очень хорошо, если у вас с партнером общие интересы и, тем более, общее хобби. Это очень укрепит отношения.

ЛЕВ

Тем, кто хочет милых романтических отношений есть смысл рассчитывать на новогоднюю ночь, да еще, пожалуй, на первые два дня года – 1 и 2 января. Весь остальной месяц можно приятно проводить время, развлекаться, но направленность этого общения уже несколько иная, а именно, получение удовольствий самого разного рода и не более. Те представители знака, у которых есть желание зачать ребенка, могут сейчас получить желаемое.

ДЕВА

Девы в первый зимний месяц будут, пожалуй, самым успешным знаком Зодиака в личной жизни. Если вы до сих пор одиноки, обязательно бывайте в компаниях, на вечеринках. Шанс познакомиться с кем-то настолько велик, что глупо его упускать. Те, у кого уже есть пара, будут всеми возможными способами укреплять отношения. Так что ваш партнер почувствует и вашу любовь, и вашу заботу.

ВЕСЫ

В партнерских отношениях инициатива сейчас принадлежит именно вам. Возможно, это не совсем привычное положение вещей для представителей знака Весы, которые чаше являются ведомыми. Но сейчас вам приходится принимать решения не только за себя, но и за своего партнера. Некоторые решатся на радикальные изменения в личной жизни. Кто-то решит вступить в брак, сделает предложение (или согласится на него), а кто-то расстанется с нелюбимым человеком.

СКОРПИОН

Больше всего вероятность познакомиться с человеком, который вам не только понравится, но и будет интересен в течение долгого времени, в месте, где отдыхают и развлекаются. Так что, если вы одиноки, почаще посещайте вечеринки, концерты, клубы и тому подобные места. Некоторые представители знака Скорпион задумаются о том, не пора ли обзаводиться потомством. Особенно это относится к представительницам прекрасного пола.

СТРЕЛЕЦ

Личная жизнь представителей знака Стрелец существенно не изменится. Большинство из них будут оставаться в том же статусе, что и сейчас. То есть, женатые останутся женатыми, холостые – холостыми. Да они и не против. Стабильность и покой – это то, что вам нужно в начале года. Кроме того, некоторым Стрельцам придется воспользоваться деньгами партнера. Какие уж тут перемены?

КОЗЕРОГ

Январь для представителей этого трудолюбивого знака не самый актуальный период с точки зрения поиска партнера. Скорее всего, они будут довольствоваться тем, что имеют. Но, не исключено, что кто-то заведет роман на работе. В принципе, почему бы и нет. Но не стоит начинать отношения с женатыми мужчинами (или замужними дамами). Такой служебный роман может привести к скандалу.

ВОДОЛЕЙ

Насколько активно вы будете общаться с противоположным полом зависит в начале года исключительно от вашего собственного желания. Будет подходящее настроение – вы сможете стать настоящей звездой, чье внимание нарасхват. А если захотите, все праздники можете пролежать дома на диване, и никто вам против слова не скажет, даже если у вас есть супруг или постоянный партнер. Они ведь знают ваше свободолюбие.

РЫБЫ

В январе практически все представители знака Рыбы исключительно обаятельны и привлекательны для противоположного пола. Поэтому, если у вас по какой-то причине еще нет партнера, используйте возможности новогодних праздников. Ведь, приходя в гости к друзьям или на какие-то мероприятия, вы можете познакомиться с новыми людьми. Ну, а дальше – дело случая и вашего желания.