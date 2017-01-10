Илья Авербух женится во второй раз

Ясновидящая Галина Янко уверена, что популярный фигурист Илья Авербух родился под счастливой звездой. Несмотря на проблемы в личной сфере и некоторые неудачи в карьере, по мнению гадалки, его ждет счастливое будущее.

Янко с уверенностью назвала Илью долгожителем. Правда, как утверждает она, от проблем со здоровьем в будущем спортсмена это не застрахует. "Во-первых, ему надо остерегаться поездок, и вообще транспорта, – говорит ясновидщая, – в этом году у него возможны проблемы с ногами. Я бы советовала Илье активно следить за своим здоровьем. А после 45-47 лет постоянно проверять кровь – серьезной болезни я не вижу, но у него есть предрасположенность к образованию тромбов, возникновению тромбофлебита по причине замедления тока крови", – сказала ясновидящая.

По поводу личной жизни, Галина Янко предрекает фигуристу второй брак: "Илья женится во второй раз на девушке, которая будет значительно моложе его. Я вижу, у него трое или четверо детей, и второй брак станет для него счастливым, хотя он всегда будет поддерживать дружеские отношения со своей первой женой и ребенком. Илье также выпадает большая перемена в жизни, которая связана с бизнесом. В конце текущего года он начнет большое стороительство, но строить он будет не свой дом, а что-то грандиозное", - рассказала Янко.