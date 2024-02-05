Как подготовиться к магнитной буре: три обязательных действия

Метеозависимым людям приходится сталкиваться с резким ухудшением состояния во время изменения уровня геомагнитной активности.

Магнитные бури становятся все мощнее. Ученые бьют тревогу, так как точно предсказать вспышки на Солнце пока не представляется возможным. Специалисты только наблюдают происходящие изменения и фиксируют уже происходящие процессы. Телеканал "360" сообщает, что уже в начале текущей недели ожидаются очередные возмущения геомагнитного поля.

Метеозависимые люди в часы повышенной геомагнитной активности чувствуют нарастающую тревожность, головокружение, неприятные ощущения в конечностях, скачки артериального давления. Как же подготовить организм к испытанию природой? Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рекомендует соблюдать три правила.

1. Отказаться от алкоголя. Лучше вообще не употреблять спиртное ни накануне магнитной бури, ни во время, ни после. Подобное поведение поможет избежать дополнительной нагрузки на сосуды, минимизируя риск развития инфарктов и инсультов.

2. Ограничьте физическую активность. Лучше отказаться от выполнения тяжелой работы или значительных спортивных нагрузок. При этом, если позволяет состояние, можно прогуляться и подышать свежим воздухом. При наличии головокружения лучше отказаться и от этого, дождавшись стабилизации ситуации.

3. Высыпайтесь. Если знаете, что в ближайшие дни будет магнитная буря, накануне следует хорошо выспаться. При возможности, желании и состоянии можно оставаться в кровати подольше.

Специалисты предупреждают, при резком ухудшении состояния следует незамедлительно обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.