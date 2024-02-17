Что означают синяки после массажа

Костенко родила четвертого ребенка Тесты Звезды отметили День влюбленных Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело жены Цекало обнаружили на съемках Тело жены Цекало обнаружили на съемках Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубовСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов Ждал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечтуЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизньБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь Приватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественностиПриватный диалог Собчак и Галкина* стал достоянием общественности

Лента новостей

Суббота 17 февраля

06:24Что означают синяки после массажа 03:27Тест: угадайте знаменитые картины "Мосфильма" по первому кадру 00:22Как найти свое место в мире: работа, отношения, семья 19:26Примерный семьянин Дмитрий Маликов хлестко высмеял женскую беременность 19:20"Честно заработанные": Лолита раздает свою пенсию 18:03Прилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем 17:45Цискаридзе назвал имена своих любимых молодых актеров 17:13"Не мог раскрыться": Пугачева жестко подставила певца SHAMAN 17:00Внезапно похудевшая Пегова вынуждена сидеть на каше из-за диеты 16:04Талант и гордость России: внучка Юдашкина запела на публику 16:02Не стало культовой певицы и актрисы: что она сказала на прощание 15:45Пока не поздно: 5 книг, с которых стоит начинать год 15:07"Лысеет старушка": у страдающей от вредных привычек Пугачевой нашли новый недуг 13:320,75 Please Moscow: лучший ресторан Сибири обосновался на Патриках 13:26Теперь официально: Бондарчук снял обручальное кольцо 12:11Сбежавшая молодуха Петросяна отреагировала на новость о его операции 11:43Российская звезда родила от пророка особенного сына 11:01Вышвырнутый любовник Бабкиной пожаловался на одиночество 10:12Куда сходить в Москве: афиша с 16 февраля по 1 марта 09:46"Одна жизнь": 68-летнюю Ларису Долину ждет новая драма 09:22Присмотрись внимательнее: четыре признака рака глаз 09:06Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет 08:34Три правила формирования полноценной финансовой подушки 08:10Это добьет Ивлееву: суд рассмотрит иск на миллиард из-за "голой вечеринки" 07:37"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью 06:38Бывший Бородиной скоро снова станет папой? Курбан Омаров торопится в ЗАГС 06:18Чем порадовать любимого мужчину: три лучших подарка на 23 февраля 05:46"Я такое количество операций пережил": Дима Билан раскрыл секрет красоты 01:5057-летняя Лада Дэнс проговорилась об уходе со сцены 01:08Ученые приблизились к победе над раком простаты 00:31Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления 21:07"Влюблена!": представшая в свадебном платье Асмус произвела фурор 19:54"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света 19:47Костенко родила четвертого ребенка от Тарасова 17:31Счастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 17:16Властвующая на телевидении Канделаки лезет из кожи вон ради контроля 16:25Столкнувшаяся с серьезными проблемами Волочкова ищет экстренный выход из ситуации 16:01Уехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете 14:16"Слезы у меня лились": Долина сообщила об утрате в семье 13:22Экстренно взрезанный врачами Петросян больше не станет прежним 12:26Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям 11:50В России перезапустят "Домовенка Кузю": режиссер Лакисов раскрыл секреты картины 11:13Знал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности 10:49Всю жизнь корил отца, но повторил его судьбу: решительное фиаско актера Макарова 09:33Костенко на сносях, а Кудрявцева в гипсе: как звезды отметили День влюбленных 09:05Проверьте себя и близких: три симптома болезни Альцгеймера 08:43Запасайтесь таблетками и чаем: раскрыты даты мощных магнитных бурь 08:23Все произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле 07:55Умерла еще одна легенда сцены: не стало Тамары Колесниковой 06:51Платье покойницы Легкоступовой: новая избранница вдовца оказалась не брезгливой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что означают синяки после массажа

Что означают синяки после массажа
81

В норме после процедуры массажа синяков быть не должно, однако есть исключения.

Искусство массажа с древности известно в разных странах. Существует много его видов, от расслабляющего до лечебного. Однако многих интересует вопрос: нормально ли, что после массажа на коже остаются синяки?

Нет, не нормально. Почему-то многие россияне считают, что чем болезненнее массаж, тем он эффективнее, а значит, синяки – признаки успешно размятых мышц. Это ошибка. На самом деле синяки могут появляться либо от конкретных видов массажа (например, банки или антицеллюлитный), или они означают проблемы с сосудами.

В принципе, боль и синяки чаще всего – признак брака в работе массажиста, ошибившегся в силе воздействия или выборе методики. Когда вы приходите на массаж, обязательно надо сказать мастеру о ваших сосудах. Чаще всего причины появления синяков следующие:
– тонкая и чувствительная кожа
– ломкие сосуды
– проблемы кровеносной системы
– неверная техника массажа или низкая квалификация мастера.

Массаж
Массаж
После расслабляющего массажа, например, синяков быть не должно вообще, так как он не требует глубокой проработки мышц. Если они все же появились, это вопросы к мастерству массажиста.

Еще один момент: боль во время процедуры не всегда означает криворукость мастера. Может, просто вы давно не были в массажном кабинете или ведете сидячий образ жизни, в результате чего подвижность мышц снизилась и стало больно. Если предварительно сходить в баню, может стать чуть легче, разогретые мышцы проще прорабатывать. Хотя предотвратить появление синяков баня не поможет.

Избавиться от синяков после массажа можно с помощью гелей или мазей, йодной сетки или грелки, льда или охлаждающих пакетов. Если при нажатии на синяк больно, то рекомендуется использовать троксевазин или аналогичные составы с нестероидными противовоспалительными компонентами.

Если боль или неприятные ощущения не проходят после первой процедуры, скажите об этом массажисту, чтобы он скорректировал методику.

Ранее "Дни.ру" писали, что массаж губ может на некоторое время увеличить их.

17 февраля 2024, 06:24
Массаж
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Как справиться с постпраздничной депрессией: 8 советов

"Лицо с футбольный мяч": Боня показала жуткие кадры после операции

3 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи

Присмотрись внимательнее: четыре признака рака глаз

Присмотрись внимательнее: четыре признака рака глаз
Онкологическое заболевание важно распознать на первых стадиях. Тогда и эффективность лечения будет в разы выше. Рак крайне опасен из-за того, что на первоначальном этапе может развиваться незаметно.

Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет

Нервы, сердце и сосуды: что еще разрушается у любителей кофе и сигарет
Рассказываем, почему лучше раз и навсегда отказаться от стимуляторов. Кофеиновую зависимость часто сравнивают с никотиновой.

"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью

"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью
Новое модное веяние набирает популярность. Рассказываем, как вкусно пахнуть везде. Все чаще бьюти-блогеры рассказывают о необычном способе выделиться.

Ученые приблизились к победе над раком простаты

Ученые приблизились к победе над раком простаты
Ежегодно заболевание становится причиной гибели сотен людей. Факторами риска развития рака простаты являются не только возраст и предрасположенность, но и недостаток ряда витаминов и микроэлементов.

Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления

Эффективны при депрессии: чем заняться для скорейшего выздоровления
При наличии расстройства мир больше не радует красками. а желание жить стремительно угасает. Самостоятельно справиться с депрессивным расстройством сложно.

Выбор читателей

15/02ЧтвУехавшая из России Андреева сменила род деятельности и рассказала о нищете 16/02ПтнПрилюдно и в разных позах: жену Газманова застукали с иностранцем 15/02ЧтвСчастливая мама Пугачева больше не прячет животик: звезду сняли за границей 15/02ЧтвВсе произошло неожиданно: что случилось с Федором Добронравовым на самом деле 15/02Чтв"Это не прекращается": дрыгающийся Корчевников передал новость с того света 15/02ЧтвЗнал все заранее: в деле об отмене Киркорова появились сенсационные подробности