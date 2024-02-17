Что означают синяки после массажа

В норме после процедуры массажа синяков быть не должно, однако есть исключения.



Искусство массажа с древности известно в разных странах. Существует много его видов, от расслабляющего до лечебного. Однако многих интересует вопрос: нормально ли, что после массажа на коже остаются синяки?

Нет, не нормально. Почему-то многие россияне считают, что чем болезненнее массаж, тем он эффективнее, а значит, синяки – признаки успешно размятых мышц. Это ошибка. На самом деле синяки могут появляться либо от конкретных видов массажа (например, банки или антицеллюлитный), или они означают проблемы с сосудами.

В принципе, боль и синяки чаще всего – признак брака в работе массажиста, ошибившегся в силе воздействия или выборе методики. Когда вы приходите на массаж, обязательно надо сказать мастеру о ваших сосудах. Чаще всего причины появления синяков следующие:

– тонкая и чувствительная кожа

– ломкие сосуды

– проблемы кровеносной системы

– неверная техника массажа или низкая квалификация мастера.

Массаж После расслабляющего массажа, например, синяков быть не должно вообще, так как он не требует глубокой проработки мышц. Если они все же появились, это вопросы к мастерству массажиста.

Еще один момент: боль во время процедуры не всегда означает криворукость мастера. Может, просто вы давно не были в массажном кабинете или ведете сидячий образ жизни, в результате чего подвижность мышц снизилась и стало больно. Если предварительно сходить в баню, может стать чуть легче, разогретые мышцы проще прорабатывать. Хотя предотвратить появление синяков баня не поможет.

Избавиться от синяков после массажа можно с помощью гелей или мазей, йодной сетки или грелки, льда или охлаждающих пакетов. Если при нажатии на синяк больно, то рекомендуется использовать троксевазин или аналогичные составы с нестероидными противовоспалительными компонентами.

Если боль или неприятные ощущения не проходят после первой процедуры, скажите об этом массажисту, чтобы он скорректировал методику.

Ранее "Дни.ру" писали, что массаж губ может на некоторое время увеличить их.

