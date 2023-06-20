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Врач назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина

Врач назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина
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По словам специалиста, некоторая еда способствует поддержанию уровня холестерина в крови в норме.

Практически каждый человек хотя бы раз слышал о том, насколько важно следить за уровнем холестерина в организме. Многие специалисты безустанно твердят о серьезных последствиях, к которым может привести повышенный уровень этого вещества в крови. Однако далеко не все люди принимают какие-либо меры для его контроля. Зачастую причина такого отношения к своему здоровью кроется в банальной неосведомленности.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. Как отмечает телеканал "360", нормализовать кровяной состав способна еда, богатая пищевыми волокнами. К ней относятся злаки, хлеб из цельнозерновой муки, гречневая крупа, овощи, ягоды, фрукты и бобовые продукты. Специалист объяснил, что пищевые волокна, содержащиеся в этих продуктах, связывают желчные кислоты, не позволяя им всасываться обратно. Так, хороший холестерин становится заменой плохому.

Кроме того, по словам эксперта, для борьбы с повышенным уровнем холестерина стоит вводить в свой рацион кисломолочные продукты и еду, богатую омегой-3. Первые, как отмечает врач, помогают нормализовать микрофлору кишечника. А ко второй относятся оливковое и льняное масла, а также рыба, которые приводят в норму липидный состав крови.

20 июня 2023, 08:20
Фото: Sergey Petrov / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
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