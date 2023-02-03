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Здоровье
"Интоксикация и поражение органов": чем опасны просроченные лекарства

"Интоксикация и поражение органов": чем опасны просроченные лекарства

Терапевт разложила все по полочкам.
прочитано 47 раз

Врач Светлана Бурнацкая назвала последствия использования просроченных медпрепаратов. Эти лекарства могут навредить человеку, поэтому нужно регулярно проверять домашнюю аптечку.

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Таблетки, суспензии, капли и прочие товары медицинского назначения с истекшим сроком годности способны причинить вред здоровью. По словам специалиста, прием "может вызвать интоксикацию организма, а в тяжелых случаях – поражение отдельных органов или систем".

Как напоминает RT, назначать лекарства должен врач. Когда человек принимает таблетки по личной инициативе бесконтрольно, это очень рискованно.

Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2023, 08:20 Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник

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