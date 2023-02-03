"Интоксикация и поражение органов": чем опасны просроченные лекарства

Врач Светлана Бурнацкая назвала последствия использования просроченных медпрепаратов. Эти лекарства могут навредить человеку, поэтому нужно регулярно проверять домашнюю аптечку.
Таблетки, суспензии, капли и прочие товары медицинского назначения с истекшим сроком годности способны причинить вред здоровью. По словам специалиста, прием "может вызвать интоксикацию организма, а в тяжелых случаях – поражение отдельных органов или систем".
Как напоминает RT, назначать лекарства должен врач. Когда человек принимает таблетки по личной инициативе бесконтрольно, это очень рискованно.