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Коронавирус
В России коронавирусом заразились больше 25,7 тысячи человек

В России коронавирусом заразились больше 25,7 тысячи человек

Статистика новых случаев заражения по-прежнему пугает.
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Данные оперативного штаба о темпах распространения коронавируса в России по-прежнему заставляют настороженно относится к эпидемии. За сутки болезнь подтвердилась у 25 704 человек изо всех регионов страны.

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При этом было зафиксировано 799 летальных исходов. Выздоровели 21 932 пациента. Таким образом общее число исцелившихся за все время наблюдения за распространением ковида в России достигло отметки в 5 300 908 человек при 5 907 999 заразившихся. Болезнь унесла жизни 146 868 человек.

Власти продолжают напоминать о необходимости массовой вакцинации. На данный момент это считается самым эффективным способом победы над болезнью. При этом уже сейчас можно говорить об успехах прошедшей кампании. Так, в Москве было принято решение об отмене системы QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. В илу оно вступит с 19 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил столичных предпринимателей за ответственный подход. Во многом именно благодаря их стараниям удалось добиться столь важных показателей по вакцинации. Теперь ограничительные меры в городе могут быть ослаблены.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Сергей Фадеичев /ТАСС
Автор: 16 июля 2021, 17:31 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19

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