Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов

С понедельника, 19 июля, Москва отменяет обязательные QR-коды для посещения заведений общественного питания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система была введена 28 июня.

QR-коды стали вынужденной мерой, призванной сократить число контактов между людьми в замкнутых помещениях, добавить мотивации тем, кто откладывал вакцинацию на потом.

Такое решение побудило многих москвичей не медлить с прививкой. 33% жителей столицы признались, что введение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов повлияло на их решение пройти вакцинацию. Такой вывод содержится в исследовании компании IFORS Research.

Система QR-кодов выполнила свою задачу. Прививку от коронавируса двумя компонентами за последний месяц сделали два миллиона человек.

Градоначальник поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией и ответственное отношение к принимаемым мерам. "Совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики", – сказал Собянин.

Москва справляется с задачей по вакцинации, поэтому нужда в обязательных QR-кодах отпала. Система была отменена при первой возможности.

Столица за короткий срок развернула масштабную вакцинацию. Мощности города позволяют прививать около 150 тысяч человек каждые сутки.

Один из крупнейших центров вакцинации от коронавируса в Европе открылся в московском Гостином дворе. А прививочный центр в Лужниках является одним из крупнейших в мире.

Собянин также отметил, что большинство московских предприятий выполнили требования по вакцинации сотрудников. Благодаря такой мере число госпитализаций в столице снизилось на треть.

Несмотря на сложность ситуации, основные показатели продолжают улучшаться, сказал мэр. "От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом", – добавил градоначальник.

Напомним, что система QR-кодов в заведениях общепита Москвы действовала 21 день. Рестораны и кафе могли принимать только привитых, переболевших коронавирусом или имеющих свежий отрицательный ПЦР-тест. Мера не распространялась на веранды.