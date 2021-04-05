В России за сутки выявили 8 646 больных коронавирусной инфекцией

Оперативный штаб сообщил новых случаях заражения коронавирусом в России. Судя по последним данным, эпидемиологическая ситуация стала улучшаться.



Коварную инфекцию обнаружили у 8 646 россиян в 83 регионах страны. Из них 13% не имели клинических проявлений заболевания. За сутки от COVID-19 скончались 343 пациента. Полностью излечились 7 052 человека.



Больше всего новых случаев обнаружили в столице – 1876. В Санкт-Петербурге заболели коронавирусом 707 человек. На третьем месте

Московская область с 593 пациентами.

В первую десятку регионов также вошли Ростовская (240 случаев), Нижегородская (234 случая), Самарская (199 случаев), Воронежская (198 случаев), Иркутская (160 случаев), Саратовская (147 случаев) и Свердловская (141 случай) области.

Всего коронавирусом в России заразились 4,6 миллиона граждан в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 717 смертей от COVID-19. Полностью выздоровели 4,2 миллиона человек.

Власти регионов уже начали снимать ограничения по коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об отмене обязательного домашнего режима для пожилых и лиц, страдающих от хронических болезней, а также разблокировке соцкарт.

По прогнозам экспертов, весной продолжится спад заболеваемости коронавирусом в России, а летом суточный прирост зараженных приблизится к минимуму. Однако осенью болезнь может обрушиться на страну с новой силой.