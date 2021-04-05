В России за сутки выявили 8 646 больных коронавирусной инфекцией

Коварную инфекцию обнаружили у 8
646 россиян в 83 регионах страны. Из
них 13% не
имели клинических проявлений заболевания. За сутки от COVID-19 скончались 343 пациента. Полностью излечились 7
052 человека.
Больше всего новых случаев обнаружили в столице – 1876. В Санкт-Петербурге заболели коронавирусом 707 человек. На третьем месте
Московская область с 593 пациентами.
В первую десятку регионов также вошли Ростовская (240 случаев), Нижегородская (234 случая), Самарская (199 случаев), Воронежская (198 случаев), Иркутская (160 случаев), Саратовская (147 случаев) и Свердловская (141 случай) области.
Всего коронавирусом в России заразились 4,6 миллиона граждан в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 717 смертей от COVID-19. Полностью выздоровели 4,2 миллиона человек.
Власти регионов уже начали снимать ограничения по коронавирусу. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об отмене обязательного домашнего режима для пожилых и лиц, страдающих от хронических болезней, а также разблокировке соцкарт.
По прогнозам экспертов, весной продолжится спад заболеваемости коронавирусом в России, а летом суточный прирост зараженных приблизится к минимуму. Однако осенью болезнь может обрушиться на страну с новой силой.
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