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Коронавирус
В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб опубликовал свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. За минувшие сутки опасную инфекцию обнаружили у 9 437 человек.
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Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Новые случаи выявили в 83 регионах страны. Менее половины из них – 11,4% – не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели 8 447 человека, умерли 404 пациента.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 11:11 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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