В России за сутки подтвердили 9,4 тысячи случаев заражения COVID-19

Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Новые случаи выявили в 83 регионах страны. Менее половины из них – 11,4% – не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели 8 447 человека, умерли 404 пациента.
Материал дополняется.
Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Новые случаи выявили в 83 регионах страны. Менее половины из них – 11,4% – не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели 8 447 человека, умерли 404 пациента.
Материал дополняется.
Его любили миллионы
Финал жизни музыканта оказался драматичным
Она стала прорабом
Пользователи комментируют происходящее
Популярные темы форума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Как быть?
Что посоветуете?
Русские ваши по сходили с.ума
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Тип характера.
Пандемию победят бомжи
На курорты со справкой