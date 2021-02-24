В московских ТЦ открыты новые пункты вакцинации от коронавируса

Прививку от коронавируса в Москве можно сделать не только в поликлиниках, но и крупных торговых центрах. Во втором случае предварительная запись на вакцинацию не требуется. Жителям столицы такой формат пришелся по вкусу. Число желающих привиться от COVID-19 в ТЦ растет, поэтому власти столицы открывают дополнительные пункты вакцинации.



прочитано 104 раза