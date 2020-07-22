Сделано неутешительное заявление: Пандемия коронавируса завершится в 2021 году

Последние несколько месяцев ученые предупреждают человечество о второй волне пандемии коронавируса. Правда, никто не может сказать точно, когда она произойдет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила о пандемии коронавируса. Тогда ученые говорили, что распространение нового вида инфекции замедлится с наступлением лета. Однако их прогнозы не сбылись. Некоторые страны попеременно до сих пор сообщают о новых вспышках заражения.

Российский микробиолог и эпидемиолог, доктор медицинских наук Виктор Малеев, проанализировав обстановку в мире, заявил, что пандемия коронавируса не закончится до новогодних праздников. Его слова подтверждает информация ВОЗ о надвигающемся пике заражений коронавирусом.

Кроме того, Малеев отметил – открытие границ несомненно приведет ко второй волне. Но когда именно она наступит, специалист не стал предполагать.

Его коллега из Италии, профессор Марио Клеричи, недавно заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции будет не такой масштабной, как первая, пишет издание URA.RU. Но только в том случае, если она произойдет в летнее время. В зимний период, как известно, люди наиболее подвержены заражениям.