В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на психику: Пациенты хуже соображают

Внештатный пульмонолог Минздрава Андрей Малявин заявил о неожиданных последствиях коронавируса. По его словам, у людей, переболевших инфекцией, могут начаться проблемы с психикой.

Специалист обратил внимание на то, что у ряда пациентов, перенесших COVID-19 средней степени тяжести, появился инфантилизм. Это расстройство характеризуется задержкой психического развития.

Переболевшие коронавирусом пациенты ведут себя как дети. Они хуже соображают, медики вынуждены несколько раз объяснять им одно и то же. "Это какой-то когнитивный дефицит", – предположил Малявин.

При этом британские исследователи не заметили существенных изменений в мозге умерших от инфекции пациентов, передает "Комсомольская правда". Так что говорить о негативном влиянии COVID-19 на когнитивные способности пока рано.

В то же время ученый считает, что проблема существует и требует рассмотрения психиатров. Малявин добавил, что врачи должны понимать, как восстанавливать мыслительную деятельность переболевшего пациента.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова сообщила, что коронавирус может поражать глаза. Некоторые переболевшие инфекцией люди пожаловались на ухудшение зрения. В частности, перенесший COVID-19 политик Борис Джонсон стал носить очки.