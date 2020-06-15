Песков высказался об отмене парадов в регионах

В Кремле отнеслись с пониманием к решению властей нескольких регионов отменить праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, губернаторы лучше знают эпидемиологическую обстановку в своем регионе, чем глава страны. "Это прерогатива регионов. Они реализуют полномочия", – подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь Владимира Путина порекомендовал гражданам в этом году смотреть парад Победы по телевизору. Россияне смогут увидеть все детали шествия, передает РБК.
Напомним, что праздничные мероприятия были перенесены на 24 июня. Причиной стала сложная ситуация с коронавирусом в России. По последним данным, в стране зарегистрировано 537 210 зараженных.
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