Коронавирус в Москве убил 69 человек

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 69 человек с коронавирусом. Таким образом, число жертв инфекции в столице выросло до 2 477.
По состоянию на 30 мая в России зарегистрировано 396 575 зараженных COVID-19. Выздоровели 167 469 пациентов, умерли 4 555 граждан. В Москве выявили 178 196 случаев заболевания, вылечились и выписались из больниц 78 324 человека.
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