Ситуация с коронавирусом в Белоруссии оказалась связана с политикой

Отношение властей Белоруссии к эпидемии коронавируса в стране связано с политическими взглядами Александра Лукашенко, уверен член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Однако сама болезнь зависит от объективных причин, а не от мнения людей о ней.

За каждым большим событием в мире стоит политическая составляющая, и скептицизм президента Белоруссии по поводу опасности коронавируса не исключение. Для российских политиков нет никакого секрета, какое соображение стоит за желанием Александра Лукашенко показать, что болезнь якобы не так опасна.

Однако эпидемия не зависит от суждений о ней белорусского лидера. "Мы видим, что шведский эксперимент по ее игнорированию и приобретению коллективного иммунитета провалился: количество заболевающих растет, смертность растет", – в эфире НСН заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По сравнению с соседними странами в Швеции сложилась катастрофическая ситуация. Серьезнейшие проблемы наблюдаются и в Бразилии, где власти также не сразу стали воспринимать угрозу коронавируса всерьез. В связи с этим обстановка в Белоруссии и будущее страны не может не вызывать беспокойства, заметил депутат.

Олег Шеин заявил, что коронавирус нанес существенный удар по мировому капиталу и состоянию глобальной экономики. Тем не менее, в мире крайне мало смельчаков, которые спешат снять карантин. "Значит, есть реальная опасность, реальная эпидемия, реальная угроза", – уверен парламентарий.