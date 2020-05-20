Из-за коронавируса в Белоруссии люди брошены на произвол судьбы

Реаниматолог одной из больниц в Минске рассказал, что за все годы работы в медицинской сфере в Белоруссии он ни разу не принимал участия в нормальных учениях по противодействию особо опасным инфекциям. Даже когда в стране началась эпидемия коронавируса, желающим пришлось самостоятельно выяснять все детали.
В частности, он отметил, что местные лаборатории банально не знали о необходимости обработки костюмов. Никаких четких инструкций власти специалистам не оставили. Кроме того, сами больницы плохо подготовлены к условиям эпидемии коронавируса в Белоруссии. "В отделениях – по-разному, чаще плохо", – рассказал один из медиков.
На протяжении нескольких недель врачи ждали поступления респираторов, очков и костюмов. И все это они стараются использовать как можно более экономно, многие предметы стирают дома для повторного использования.
Катастрофическая ситуация складывается и для самих пациентов. "Идет бесконтрольное заражение (в целом по стране), люди ходят бессимптомно, а потом проявление дает о себе знать", – рассказал врач.
Такого наплыва больных специалисты не помнят даже в 2009 год, когда в стране бушевала эпидемия свиного гриппа. Коронавирус в Белоруссии привел к более тяжелым последствиям, однако власти отказываются воспринимать этот факт всерьез.
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