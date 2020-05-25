Самое долгожданное: власти Москвы рассказали о новом этапе снятия ограничений из-за COVID-19

Долгое время город находился в эпицентре эпидемии коронавируса в России. Из-за этого в Москве были введены самые жесткие ограничительные меры, которые начали смягчать лишь 12 мая.

С этого дня власти разрешили возобновить работу строительных предприятий, многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" и частично "реанимировали" каршеринг. Но даже после этого жизнь в столице даже отдаленно не напоминает прежнюю. Так, передвигаться по Москве по-прежнему можно лишь при наличии цифрового пропуска, в то время как в соседней Московской области их отменили с 23 мая.

С каждым днем жители города все чаще интересуются, когда снимут карантин в Москве. Наконец, в понедельник заместитель мэра столицы по экономической политике Владимир Ефимов рассказал о следующем этапе смягчения карантина.

По словам Ефимова, на нем администрация города планирует разрешить торговлю непродовольственными товарами. Заммэра пояснил, что в этой сфере трудоустроено много людей, поэтому она имеет большое значение для экономики столицы.

"Когда у нас не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама промышленность и открыта, это существенно ограничивает производство", – приводит слова Владимира Ефимова "Москва 24".

Говоря о том, когда снимут карантин в Москве, политик добавил, что сразу после непродовольственной торговли в мэрии намерены "оживить" сферу бытовых услуг, поскольку в ней задействована огромная доля представителей малого бизнеса.