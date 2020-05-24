Убивающий детей с коронавирусом синдром озадачил ученых

Врачи столкнулись с опасной болезнью, которая до сих пор является загадкой для медицины. Недуг все чаще встречается у зараженных коронавирусом детей.

Коронавирус стал так называемым спусковым крючком для изучения редкой и опасной болезни – синдрома Кавасаки. Впервые он был обнаружен у четырехлетнего мальчика в 1961 году. У него была лихорадка, сыпь, шелушение кожи, воспаление глаз, распухшие лимфоузлы и ярко-красный язык.

К счастью тогда мальчика удалось спасти. Доктор Томисаку Кавасаки сделал все возможное, чтобы маленький пациент выжил. После этого встречались лишь единичные случаи такого заболевания.

Все изменилось с наступлением пандемии коронавируса в 2020 году. В больницы разных стран поступают дети с признаками синдрома Кавасаки. Например, в США всего за несколько месяцев зафиксировали 164 новых случаев. Треть заболевших детей – в возрасте от пяти до девяти лет, столько же подростков. Три ребенка, у которых обнаружили не только симптомы синдрома Кавасаки, но и коронавирус, скончались.

В Италии с февраля по апрель доставили 10 детей с признаками опасной болезни и коронавирусом. Интересно, что за последние пять лет было зафиксировано лишь 19 случаев, при которых малыши имели симптомы синдрома Кавасаки.

Кроме вышеупомянутых стран, тревогу бьют врачи в Великобритании, Испании, Швейцарии и Франции.