Не только COVID: сделано заявлении о появлении нового коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил вероятность возникновения нового коронавируса в мире. Более того, он озвучил срок, в который болезнь может проявить себя.

Геннадий Онищенко обратил внимание на цикличность появления вспышек эпидемий коронавируса. COVID-19 далеко не первая болезнь такого типа, заставившая говорить о себе по всему миру.

Так, в 2002 году была зарегистрирована вспышка атипичной пневмонии или SARS, передает НСН. В 2012 году мир говорил об эпидемии ближневосточного респираторного синдрома или MERS.

Это говорит не только о том, что COVID-19 не станет последней болезнью такого рода, но и указывает на приблизительное время появления нового штамма. По мнению Геннадия Онищенко, ждать новый коронавирус следует через десять лет.

Отметим, ранее некоторые эксперты также высказывались о вероятности возникновения нового штамма коронавируса. Впрочем, по их мнению, десятилетний период "тишины" – слишком оптимистичный сценарий.

Они указывают на то, что между возникновением атипичной пневмонии и вспышкой ближневосточного респираторного синдрома действительно прошло десять лет, однако COVID-19 появился значительно раньше – спустя всего семь лет. При этом в природе наблюдается ускорение многих процессов, что может свидетельствовать, что ждать новый коронавирус придется еще меньше.