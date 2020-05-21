Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 21 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Четверг
21 мая
Лента новостей
14:34
Под Москвой школьник украл ключи от машины родителей и разбился в ДТП
14:20
Любительница домашней эротики Инстасамка обвинила Боню в распущенности
14:15
На Украине паника: американцы бросили Зеленского наедине с Путиным
14:03
Режиссер фильма "Лед" отреагировал на нападки Тарасовой
13:55
Маликов сообщил о возобновлении отношений с любовницей Ветлицкой
13:54
Перенесшая коронавирус Навка рассказала о состоянии Пескова
13:47
Наталия Орейро получила трогательный подарок от единственного сына
13:45
"Все сделала сама": губастая звезда "Дома-2" заработала на шикарную квартиру
13:34
В Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего
13:28
Режиссер Грымов о работе стриптизером: Научился этому просто
13:21
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
13:05
Отказавшийся признавать дочь Головин из "Кадетства" назвал себя любвеобильным и доверчивым
13:01
"Я убила всех родных!": звезда "Молодежки" в истерике из-за коронавируса
13:00
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
12:50
"Теперь уволят": вакханалия на шоу "Давай поженимся!" ошарашила Гузееву
12:47
Свидетель обнародовал важные детали по делу о смерти Дмитрия Марьянова
12:41
Известный режиссер сбежал в Россию из Америки
12:21
Режиссеры "Великолепного века" снимают сериал о современнике султана Сулеймана
12:18
На юго-западе Москвы в аварии пострадали два человека
12:10
Помолодевший Петросян поверг в шок
12:08
Обсуждают странное поведение мужа Гагариной после новости о расставании
11:58
Умершего от коронавируса сына Моргуновой похоронят в мешке после дезинфекции
11:49
Во Владикавказе прогремел взрыв
11:43
Темнокожий князь Ростов и тупой император: чем британский сериал "Великая" разозлил россиян
11:39
Стоит ли менять рубли: доллару предрекли укрепление
11:37
В России может возрасти смертность от рака из-за пандемии коронавируса
11:23
Олимпийская чемпионка Загитова сообщила о новом достижении
11:19
Смелые близняшки возбудили народ чересчур откровенными снимками
11:04
Бывший муж Лолиты Милявской госпитализирован с тяжелыми травмами
10:59
Коронавирус в России унес больше трех тысяч жизней
10:48
В Подмосковье вновь включили отопление из-за похолодания
10:45
"Человек между жизнью и смертью": мать сраженного инсультом Алексея Янина поведала о самых страшных мгновениях
10:39
"Она просто не могла встать!": директор шокировал рассказом о срывах Началовой
10:22
Запертая дочь Заворотнюк на грани тяжелого заболевания
10:19
Изменившаяся Голубкина поразила россиян
10:17
Осужденная за попытку примкнуть к террористам россиянка выходит замуж
10:16
Россиян предупредили о росте цен на продукты
09:49
Потенциально опасна: синоптики сообщили москвичам об ухудшении погоды
09:45
Доктора Мясникова разнесли за фразу "кому положено умереть от коронавируса – умрут"
09:30
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
09:26
Пропавший без вести спортсмен найден мертвым
09:24
Зеленский ради семьи поставил журналистам условие
09:11
Малахов утер нос наступающему на пятки Корчевникову
09:08
"Как вы меня достали!": сын сорвался на Рудковскую и Плющенко
08:37
Все оставит себе: Полина Гагарина не будет делить имущество с мужем
08:33
"Не помнит людей, не помнит события": сраженному инсультом Борису Моисееву стало хуже
08:28
В Роспотребнадзоре высказались о второй волне коронавируса
08:20
Рождественская сообщила душераздирающие подробности смерти от коронавируса сына Моргуновой
07:39
Число жертв коронавируса в Москве выросло
06:42
Нагиев взвыл от "преследований" молодого актера
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нарядившуюся в школьную форму Бузову сравнили с женщиной легкого поведения
"Хороша!": Галкин обомлел от соблазнительных движений 71-летней Пугачевой
"За это можно и поплатиться!": папа Фриске грязно матерится после разговора с тещей Хабенского
"Это был фурор!": Пугачева изменилась благодаря мужчине
"У меня не получается с женщинами": признание Корчевникова после громкого гей-скандала
"Сердцу не прикажешь": бывшая жена Казаченко о расставании с Джигарханяном
Коронавирус
Перенесшая коронавирус Навка рассказала о состоянии Пескова

Перенесшая коронавирус Навка рассказала о состоянии Пескова

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Навка покинула стены больницы. Фигуристка успела пообщаться с журналистами и рассказала, как чувствует себя ее муж Дмитрий Песков.
прочитано 643 раза

Татьяне Навке потребовалась всего одна неделя, чтобы полностью вылечиться от коронавируса. Фигуристка уже выписалась из больницы и, очевидно, теперь будет соблюдать особый режим самоизоляции.

ПО ТЕМЕ

Заразившийся коронавирусом Песков находится в неведении

Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Тем временем ее супруг, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, продолжает лечиться от COVID-19, пишет НСН. Как ранее отмечала фигуристка, у мужа ситуация посложнее, однако не катастрофическая. Татьяна сообщала, что Дмитрий Сергеевич пошел на поправку, но о его выписке из медучреждения пока речи не идет.

Напомним, коронавирус также подхватили министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Глава правительства Михаил Мишустин, который ранее также заразился COVID-19, уже выздоровел и продолжает исполнять свои обязанности.

По состоянию на 21 мая в России зафиксировано свыше 317 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 3 тысяч человек, выздоровели – почти 93 тысячи.

Автор: 21 мая 2020, 13:54 Источник: Telegram-канал Life Shot

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

На Украине паника: американцы бросили Зеленского наедине с Путиным
Обнародовано доказательство государственный измены Порошенко
В Москве заговорили о подготовке к свержению Лукашенко
Бывший ополченец назвал ответственного за катастрофу малайзийского Boeing

Шоу-бизнес

Маликов сообщил о возобновлении отношений с любовницей Ветлицкой
"Все сделала сама": губастая звезда "Дома-2" заработала на шикарную квартиру
Режиссер Грымов о работе стриптизером: Научился этому просто
"Теперь уволят": вакханалия на шоу "Давай поженимся!" ошарашила Гузееву

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Рождественская сообщила душераздирающие подробности смерти от коронавируса сына Моргуновой

80-летний диктор хоронит своего ребенка
Шоу-бизнес

"Она просто не могла встать!": директор шокировал рассказом о срывах Началовой

Вскрылись жуткие подробности
Шоу-бизнес

Все оставит себе: Полина Гагарина не будет делить имущество с мужем

Дмитрий Исхаков зарабатывал в 100 раз меньше
Шоу-бизнес

Малахов утер нос наступающему на пятки Корчевникову

Андрей вызывает большее доверие у народа

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"К вяканью никто не прислушивается!": Тарасова встала на защиту заклеванной Тутберидзе
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой
Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+