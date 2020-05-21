Перенесшая коронавирус Навка рассказала о состоянии Пескова

Татьяне Навке потребовалась всего одна неделя, чтобы полностью вылечиться от коронавируса. Фигуристка уже выписалась из больницы и, очевидно, теперь будет соблюдать особый режим самоизоляции.
Тем временем ее супруг, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, продолжает лечиться от COVID-19, пишет НСН. Как ранее отмечала фигуристка, у мужа ситуация посложнее, однако не катастрофическая. Татьяна сообщала, что Дмитрий Сергеевич пошел на поправку, но о его выписке из медучреждения пока речи не идет.
Напомним, коронавирус также подхватили министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Глава правительства Михаил Мишустин, который ранее также заразился COVID-19, уже выздоровел и продолжает исполнять свои обязанности.
По состоянию на 21 мая в России зафиксировано свыше 317 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 3 тысяч человек, выздоровели – почти 93 тысячи.
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