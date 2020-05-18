Опасно даже разговаривать: раскрыта пугающая особенность коронавируса

Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США выяснили, что маленькие капли слюны с коронавирусом COVID-19 надолго задерживаются в воздухе. Соответствующее открытие ученые сделали в ходе эксперимента с применением лазерных технологий.
Исследователи установили, что даже во время обычной беседы изо рта зараженного каждую секунду выделяется около 2500 микрокапель, 40% которых содержат в себе вирусы. Самые тяжелые из них падают на землю в течение восьми минут, но легкие могут задерживаться в воздухе на 14 минут и заражать находящихся рядом людей.
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