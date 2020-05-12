Песков заразился коронавирусом: грозит ли опасность Путину

Пресс-секретарь президента России попал в больницу. Из-за коронавируса ему предстоит провести в изоляции определенное время.
Однако до того, как у Дмитрия Пескова был диагностирован коронавирус, он мог видеться с Владимиром Путиным, испугались обеспокоенные граждане. По их мнению, таким образом официальный представитель Кремля мог, сам того не желая, заразить президента России.
Довольно скоро стало ясно, что подобный сценарий невозможен. Он сам рассказал журналистам, что уже больше месяца не виделся лично с Владимиром Путиным.
Отметим, президент России соблюдает режим самоизоляции в своей резиденции в Ново-Огарево. В связи с требованием времени большинство совещаний были переведены в онлайн-режим.
Кроме того, ранее уже сообщалось, что Владимиру Путину регулярно делают тесты на коронавирус. Аналогичный подход действует и в отношении других представителей власти в нашей стране.
Таким образом, риск заболеть коронавирусом для Владимира Путина сведен к минимуму. И уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что вероятность заразиться от Дмитрия Пескова исключена полностью.
Напомним, ранее слухи о том, что Владимир Путин мог заболеть коронавирусом возникли после того, как этот диагноз был поставлен главному врачу медицинского центра в Коммунарке Денису Проценко. Довольно быстро выяснилось, что никаких оснований под этой информацией нет.
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