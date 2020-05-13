В России срочно отозвали аппараты ИВЛ после смертельных пожаров

Решение было принято после двух возгораний таких аппаратов в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Вечером 9 мая в одной из клиник столицы, где проходят лечение зараженные коронавирусом, произошло возгорание – погиб один человек. Сообщалось, что причиной пожара мог стать неисправный аппарат ИВЛ.
Через несколько дней аналогичный случай произошел в петербургской больнице Святого Георгия. Жертвами пожара стали пять человек, лечившихся от COVID-19. Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что причиной стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких.
От использования "Авента-М" начали отказываться в США. Как сообщало агентство Reuters, американские штаты после пожаров в российских клиниках начали возвращать аппараты обратно. На территории США они пока не применялись, уточнили журналисты.
Производящий "Авента-М" российский концерн "Радиоэлектронные технологии" сообщил, что причиной возгорания могло стать нарушение требований противопожарной безопасности. Также в компании не исключили технические неполадки.
Коронавирусом в России за последние сутки заразились 10 028 человек. Общее число болевших COVID-19 в нашей стране превысило 242 тысячи. 12 мая был отменен единый режим нерабочих дней, однако в Москве ограничительные меры продлены до 31 мая.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?