Почти четверть миллиона заболевших: коронавирус в России взял новую высоту

Количество зараженных коронавирусом в России продолжает стремительно увеличиваться. За истекшие сутки выявлено более десяти тысяч новых случаев. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 242 тысячи.



В России коронавирус за последние сутки выявили у 10 028 человек. За этот же период полностью выздоровел 4 491 человек, 91 пациент не смог справиться с болезнью.



По-прежнему наибольшие темпы прироста числа зараженных наблюдаются в Москве: за истекшие сутки в столице выявили 4 703 заболевших. На втором и третьем месте расположились Московская область и Санкт-Петербург – 962 и 435 новых случаев COVID-19 соответственно.

И все же эти цифры меньше, чем днем ранее. 12 мая сообщалось о 10 899 новых случаях коронавируса в России. Темпы прироста заболевших в Москве также снижаются.



Общее число пациентов с коронавирусом в России выросло до 242 271. За весь период эпидемии выздоровели свыше 48 тысяч человек, зафиксировано 2 212 летальных исходов.

Накануне стало известно о заражении коронавирусом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Представитель Кремля заверил, что контактировал с главой государства больше месяца назад.

Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с коронавирусом в России объявил об окончании 12 мая единого периода нерабочих дней. Также он рассказал о новых мерах поддержки граждан. В частности, семьи с детьми от трех до 15 лет включительно получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.