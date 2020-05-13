Россиян предупредили о новой угрозе после окончания эпидемии коронавируса

Проведя в заточении долгое время, человек становится конфликтным и чаще идет на агрессию. В таком состоянии испытуемый больше склоняется к вредным привычкам, выяснили ученые.
Одним из последствий всеобщей изоляции из-за коронавируса в России может стать резкое употребление алкоголя, считает Бубеев. Эксперт сомневается, что власти смогут повлиять на ситуацию.
Однако есть у карантина и положительные моменты, уверен Бубеев. После продолжительной изоляции человек становится более осторожным, начинает уделять повышенное внимание здоровью и ценить жизнь, приводит мнение эксперта портал "Царьград".
Коронавирусом в России заболели свыше 23 тысяч человек. 12 мая в стране был отменен единый режим нерабочих дней. Регионы постепенно ослабляют введенные из-за COVID-19 ограничительные меры.
В Москве 12 мая заработали промышленные предприятия, возобновились стройки. В Татарстане отменяют цифровые пропуска, в Оренбургской области жителям разрешены прогулки.
Ограничения снимают и в Европе. В Италии разрешены поездки на расстояние не более 100 километров от дома, готовятся к открытию достопримечательности, а 18 мая возобновят работу закрытые из-за коронавируса кафе и рестораны.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?