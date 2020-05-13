Россиян предупредили о новой угрозе после окончания эпидемии коронавируса

После эпидемии коронавируса Россия может столкнуться с резким ростом употребления алкогольных напитков. Об этом заявил замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев. Ученый сослался на результаты экспериментов по продолжительной изоляции человека.



Проведя в заточении долгое время, человек становится конфликтным и чаще идет на агрессию. В таком состоянии испытуемый больше склоняется к вредным привычкам, выяснили ученые.



Одним из последствий всеобщей изоляции из-за коронавируса в России может стать резкое употребление алкоголя, считает Бубеев. Эксперт сомневается, что власти смогут повлиять на ситуацию.

Однако есть у карантина и положительные моменты, уверен Бубеев. После продолжительной изоляции человек становится более осторожным, начинает уделять повышенное внимание здоровью и ценить жизнь, приводит мнение эксперта портал "Царьград".

Коронавирусом в России заболели свыше 23 тысяч человек. 12 мая в стране был отменен единый режим нерабочих дней. Регионы постепенно ослабляют введенные из-за COVID-19 ограничительные меры.

В Москве 12 мая заработали промышленные предприятия, возобновились стройки. В Татарстане отменяют цифровые пропуска, в Оренбургской области жителям разрешены прогулки.

Ограничения снимают и в Европе. В Италии разрешены поездки на расстояние не более 100 километров от дома, готовятся к открытию достопримечательности, а 18 мая возобновят работу закрытые из-за коронавируса кафе и рестораны.