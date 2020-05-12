"Непрофессиональный хайп": Онищенко резко отреагировал на заявление о смертности от коронавируса в России

Геннадий Онищенко прокомментировал публикацию газеты Financial Times. В статье западного издания говорится, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Была приведена конкретная цифра – 2 073 человека. По официальным данным, число умерших от коронавируса в России составляет 629.
По словам чиновника, подсчитать смертность от болезни можно будет только после того, как закончится пандемия. "Это просто непрофессиональный хайп", – цитирует депутата РИА Новости.
Геннадий Онищенко добавил, что данные о смертности от коронавируса в России еще будут корректироваться. При этом он напомнил, что средняя продолжительность жизни в больших городах намного выше, чем в регионах.
Депутат призвал вести статистику не по количеству проведенных тестов, а по числу обследованных граждан. По его словам, чтобы выписать пациента, нужно два раза получить отрицательный тест на COVID-19. Смешивать все "в общую кучу" по коронавирусу в России Онищенко считает некорректным.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?