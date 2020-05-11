О чем расскажет Путин в ходе нового обращения к россиянам

Новое обращение президента России Владимира Путина запланировано на 11 мая и пройдет во второй половине дня. Глава государства расскажет о новых мерах поддержки населения и экономики страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Новое обращение президента России Владимира Путина запланировано на 11 мая и пройдет во второй половине дня. Глава государства расскажет о новых мерах поддержки населения и экономики страны, сообщает пресс-служба Кремля.
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