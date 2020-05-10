Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу

В понедельник, 11 мая, состоится новое совещание Владимира Путина по коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как отметил представитель главы страны, в ходе заседания будет обсуждаться возможность продления режима самоизоляции после 12 мая. Другие подробности предстоящего совещания Владимира Путина не раскрываются.

Отметим, что первоначально для борьбы с распространением коронавируса была объявлена нерабочей неделя с 28 марта до 5 апреля. После этого режим самоизоляции продлили до 30 апреля, затем – до 11 мая.

Напомним, 6 мая состоялось совещание Владимира Путина с главами регионов и членами правительства. В ходе заседания с докладом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она озвучила поэтапный план отмены карантина в России.

На первом этапе будут разрешены занятия спортом на улице, возобновят работу объекты торговли ограниченной площади. Второй этап предполагает открытие объектов сферы услуг большей площади. Тогда же вновь начнут работать детские сады.

На третьем этапе планируется открытие парков, скверов, гостиниц, всех образовательных учреждений, а также предприятий общественного питания. При этом, как подчеркнула Анна Попова во время совещания Владимира Путина, граждане будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.