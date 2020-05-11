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"Пробирает до слез": Путин расчувствовался из-за смерти женщины

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
В 2020 году Россия отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне. На тему этого знакового события в отечественной истории было написано множество книг и картин, снято немало фильмов и сериалов.
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Президент России Владимир Путин рассказал о посвященном войне произведении искусства, которое произвело на него самое большое впечатление. Глава государства отметил работу советского живописца Тараса Гапоненко, в которой отражена вся жестокость фашистских захватчиков.

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"Самый дорогой праздник": Путин поздравил россиян с Днем Победы

Своими эмоциями российский лидер в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Как пояснил сам Путин, на полотне, названном "Рабовладельцы", изображен солдат Вермахта, который прячет в кобуру пистолет. Им он застрелил женщину, которая лежит рядом на снегу. А над грудью убитой склонился маленький ребенок.

"Это пробирает прямо до слез", – сказал Владимир Путин.

Картину глава государства увидел на одной из выставок, посвященных Великой Отечественной войне, которая проходила в Манеже. Российский лидер заключил, что если бы советские войска не одержали победу в войне, то страна прекратила бы свое существование.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с 9 мая. В своей речи глава государства назвал этот день "самым дорогим праздником".

11 мая 2020, 12:46

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