"Нечем лечиться": популярные лекарства изъяли из российских аптек
Производитель "Эриспируса" добровольно отзывает препарат с рынка. Подчеркивается, что нежелательного воздействия на здоровье пациентов при приеме этого лекарства не зафиксировано. Тем не менее Росздравнадзор решил изъять препарат в качестве предупреждающей меры.
4 марта Росздравнадзор сообщил, что препарат "Эриспирус" на основе фенспирида выводится из обращения в России. Компания "Сандоз" назвала отзыв лекарств предупреждающей мерой. Контроль за изъятием препаратов из обращения должны обеспечить территориальные органы Росздравнадзора.
Все дело в содержащемся в "Эриспирусе" веществе фенспириде. Напомним, Росздравнадзор в феврале постановил изъять из обращения лекарство "Эреспал". Выяснилось, что действующее вещество препарата, фенспирид может вызвать нарушения сердечного ритма. Убытки от запрета "Эреспала" оценивались в 2,5 миллиарда рублей годовой выручки.
Теперь дошла очередь до "Эриспируса". Как сообщается, из продажи изымаются таблетки и сироп. У лекарства отзывают регистрационные удостоверения. Запрет на продажи "Эриспируса" увеличит сумму годовых убытков еще на полмиллиарда рублей, передает РИА Новости.
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