Продлевают жизнь и помогают мозгу: обычные продукты, полезные для здоровья

Западные специалисты в области здорового питания привели перечень доступных продуктов, употребление которых поможет продлить жизнь и улучшить работу мозга. Эксперты отмечают, что помимо диеты для достижения этих целей также важна умственная и физическая активность, сообщает в пятницу РИА "ФАН".

Немало пользы мозгу принесут свекла и яблоки, а рыба насытит организм белками и жирами омега-3. Среди ягод исследователи рекомендуют употреблять голубику, чернику, малину и черную смородину. С возрастом у человека замедляется обмен веществ, который может ускорить сладкий картофель. А укрепить иммунитет помогут зелень и овощи, богатые витаминами А, С и другими полезными элементами.