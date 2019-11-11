Найден способ продлить жизнь после сердечного приступа

Специалисты проанализировали жизнь 1,5 тысяч мужчин до и после сердечного приступа. Средний возраст респондентов – 65 лет. Оказалось, что лучший способ укрепить здоровье в данной ситуации – получасовая пешая прогулка. Важно сделать этот ритуал ежедневным.
В результате исследования выяснилось, что мужчины с высоким уровнем физической активности умирали на 39% реже. Под высокими подразумеваются нагрузки эквивалентные не менее 2,5 часа быстрой ходьбы в неделю.
Те, кто увеличивал скорость ходьбы, еще больше повышали шансы на жизнь. Важно отметить, что на выживаемость не влияло полное отсутствие активности в течение нескольких лет, сообщает телеканал "360".
"Поддержание регулярной физической активности в течение всей взрослой жизни важно, поскольку это связано с лучшей выживаемостью даже после сердечного приступа. Однако начать заниматься физической активностью никогда не поздно", – подчеркнула автор исследования, научный сотрудник докторантуры по сердечно-сосудистой эпидемиологии в Институте общественного здравоохранения при Гарвардском университете Лайла Аль-Шаар.
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