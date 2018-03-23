Медики разрешили мочить манту

Врачи опровергли многолетнее убеждение, касающееся прививки Манту. Оказалось, что после введения в предплечье туберкулина ребенок может мочить руку при купании.

Многие родители убеждены, что пробу Манту, которую делают детям в школах и детских садах для выявления реакции иммунитета на введение туберкулина, нельзя подвергать воздействию воды. Однако по словам главного врача Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой Сергея Корниенко, это не совсем так. "Чесать манту нельзя, а мочить можно", – заявил медик.

По словам специалистов, информация о том, что место укола позволяется мочить, была известна врачам уже давно, однако сведения не разглашались специально, чтобы дети не расчесывали руку или не терли ее мочалкой, сообщает "Утро.ru". Механическое воздействие на пробу по-прежнему недопустимо.

Более того, покраснение на месте пробы говорит о борьбе организма с возбудителем болезни, но это далеко не всегда означает риск заболевания туберкулезом. Не исключена аллергическая реакция и другие факторы.

По недавно введенным правилам родители могут отказаться от проведения пробы. Однако при этом необходимо заключение фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания. В России после 90-х годов прошлого столетия обострилась ситуация с заболеваемостью туберкулезом, которая была практически сведена к нулю. В прошлом году у 70 тысяч россиян выявлен туберкулез. Причем большинство заболевших людей относятся к благополучному социальному слою.

Напомним, что месяц назад депутат Геннадий Онищенко выступил с противоречащим словам медиков заявлением. Бывший главный санитарный врач России призвал ни при каких обстоятельствах не мочить прививку.