Новый штамм сибирской язвы уничтожает все живое

Обнаружен ранее неизвестный штамм бактерии сибирской язвы (Bacillus cereus biovar anthracis), который стал причиной гибели нескольких шимпанзе в Таи. Эти же микробы привели к смерти горилл, слонов и шимпанзе в Камеруне и Центральноафриканской Республике.

Обнаруженный международной группой ученых возбудитель сибирской язвы – бактерия Bacillus anthracis – не характерен для тропических дождевых лесов. Эта болезнь традиционно распространена в засушливых регионах Африки, вызывая гибель людей и скота, говорится в отчете специалистов, опубликованном в журнале Nature.

Неожиданно иссладователи обнаружили ранее неизвестный штамм бактерии (Bacillus cereus biovar anthracis). По сообщению ученых, он стал причиной гибели нескольких шимпанзе в Таи. По этой же причине погибли гориллы, слоны и шимпанзе в Камеруне и Центральноафриканской Республике, указано в статье.

Чтобы наверняка назвать виды, в которых циркулирует возбудитель сибирской язвы, ученые проанализировали образцы костей и тканей погибших млекопитающих за последние 28 лет. Особое внимание было уделено содержимому желудков падальных мух. Результаты исследования обескуражили: более трети смертей животных в национальном парке в Кот-д'Ивуаре связаны с сибирской язвой.

Штамм обнаружили у нескольких видов обезьян, дукеров, мангустов и дикобразов. 31 из 55 умерших шимпанзе погибли из-за этой болезни. Теперь, чтобы спасти популяцию приматов, нужно выяснить причины и способы распространения смертоносной бактерии.

Ученые опасаются, что поскольку шимпанзе и люди генетически близки друг к другу, существует риск передачи нового штамма от животных к человеку. В таком случае спасать придется уже не только приматов, но и людей.