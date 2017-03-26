В Москве в развалинах дома ищут колбу с сибирской язвой

Сотрудники МЧС в Москве проверяют информацию об обнаружении колбы с опасным веществом. По предварительным данным, внутри находятся споры сибирской язвы.
Колба была обнаружена при сносе здания в Николоворобинском переулке, передает ТАСС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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